„Planul pentru viitor” al Volkswagen, aprobat. 50.000 de locuri de muncă riscă să fie tăiate

Consiliul de supraveghere al Volkswagen a aprobat joi, în unanimitate, un plan cuprinzător de transformare care ar putea include reducerea efectivului de personal al grupului cu aproximativ 50.000 de locuri de muncă, inclusiv posturi de conducere, în contextul în care producătorul auto german urmărește să-și îmbunătățească competitivitatea, informează Reuters.

„Planul pentru viitor”, prezentat de consiliul de administrație al Volkswagen și aprobat în cadrul unei ședințe a consiliului de supraveghere, are ca scop creșterea eficienței și competitivității Grupului Volkswagen și a mărcilor sale, precum și o mai bună poziționare pentru viitor, a transmis compania într-un comunicat.

Volkswagen a afirmat că este necesară o ajustare fundamentală suplimentară a nivelului global al forței de muncă, pe lângă programele existente, pentru a atinge obiectivele inițiativei de transformare și a asigura competitivitatea grupului.

Compania nu a oferit detalii suplimentare cu privire la calendarul reducerii forței de muncă sau la modul în care reducerile vor fi distribuite între mărcile și regiunile sale.

Grupul a invocat presiunea concurențială globală în creștere, schimbarea modelelor de cerere și evoluțiile tehnologice din industria auto drept motive pentru măsurile planificate.