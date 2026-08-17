Planul secret al Iranului pentru a escalada războiul cu SUA și aliații americanilor din regiune. Ce urmează

Liderii radicali de la Teheran sunt pregătiți pentru o schimbare de direcție în conflictul cu SUA, una menită să sporească costurile pentru americani și pentru aliații lor, scrie Wall Street Journal, care citează comunicații interceptate și alte informații din statele arabe.

Autoritățile iraniene au elaborat un plan secret de escaldare a războiului cu SUA și Israelul și se pregătesc pentru o nouă etapă a confruntării, potrivit unor surse bine informate citate de The Wall Street Journal.

Potrivit acestora, principalul obiectiv al Teheranului este de a provoca adversarilor săi pierderi atât de mari încât să împiedice definitiv repetarea atacurilor masive asupra teritoriului iranian care au avut loc în timpul „Războiului de 12 zile” de anul trecut și în conflictul actual.

Ce presupune escaladarea conflictului

Potrivit surselor WSJ, care se bazează pe informații provenite de la mai multe țări arabe, autoritățile iraniene au transferat un control sporit asupra armatei regulate a țării către Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) și au numit în funcții-cheie din cadrul forțelor armate „veterani experimentați” ai Războiului cu Irak și susținători ai atacurilor împotriva țărilor arabe care găzduiesc baze americane.

În același timp, Iranul își extinde operațiunile de contrainformații și accelerează producția de rachete și drone.

O escaladare suplimentară ar putea include sabotarea cablurilor de internet din Golful Persic și destabilizarea situației politice în țările cu comunități șiite, precum Kuweit și Bahrain.

În plus, nu poate fi exclusă o operațiune terestră în Kuweit, au menționat sursele WSJ, citate de The Moscow Times.

Teheranul se teme de următoarea mutare a SUA

Iranul consideră că eforturile SUA de a ajunge la un armistițiu vizează doar reducerea presiunii asupra economiei globale și că negocierile ar putea constitui un „interludiu” înainte de o escaladare a acțiunilor militare.

După cum notează Wall Street Journal, Teheranul se teme de consecințele unei escaladări.

Consilierii guvernului iranian consideră că următoarea etapă a confruntării ar putea depăși cadrul unui război tradițional și ar putea include încercări de a provoca tulburări interne, similare celor care au avut loc la începutul lunii ianuarie din cauza problemelor economice.

Pe 18 iunie, SUA și Iranul au semnat un memorandum de înțelegere, care prevedea un armistițiu de 60 de zile și începerea negocierilor pentru încetarea războiului.

Cu toate acestea, la mai puțin de o lună distanță, SUA au reluat atacurile asupra Iranului în urma acuzațiilor reciproce de încălcare a armistițiului.

La jumătatea lunii august, cele două părți au convenit să prelungească armistițiul de 60 de zile.

Negocieri în impas, trafic sugrumat în strâmtoarea Ormuz

În acest timp, pe fondul impasului în care au ajuns negocierile, traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz a încetinit în weekend, conform datelor publicate luni, în urma atacurilor asupra petrolierelor, scrie Reuters.

Cinci nave de marfă au tranzitat strâmtoarea sâmbătă, iar duminică nu a fost înregistrată nicio navă, conform datelor de urmărire a navelor furnizate de Kpler, față de 31 în weekendul anterior.

Printre navele care au intrat în strâmtoare sâmbătă s-au numărat un petrolier gol, cu sistemul de identificare automată oprit, și un vapor care transporta gaze sub pavilion indian care a folosit ruta iraniană, conform datelor Kpler.

De asemenea, s-a înregistrat ieșirea unui mic petrolier încărcat cu păcură iraniană.

Traficul maritim a ajuns aproape de un blocaj total după ce Emiratele Arabe Unite au declarat că trei nave operate de Compania Națională de Petrol din Abu Dhabi au fost atacate în timpul tranzitului săptămâna trecută.

Este posibil ca unele nave să treacă neobservate cu transpondere oprite, dar cifrele sunt departe de cele peste 130 de nave pe zi care traversau Strâmtoarea Hormuz înainte de războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului în februarie.

Ambele părți au lansat avertismente. Statele Unite au declarat că ar putea menține un blocaj naval asupra Iranului pe termen nelimitat.

Iar ministrul de externe iranian Abbas Araqchi a declarat sâmbătă că Washingtonul trebuie să îndeplinească condițiile impuse de Iran cu privire la strâmtoare pentru ca transportul maritim să poată fi reluat.

Înainte de război, această cale navigabilă gestiona o cincime din transporturile mondiale de țiței și gaze naturale lichefiate.