Planul UE de a interzice accesul copiilor pe rețelele sociale. Anunțul așteptat în septembrie

Ursula von der Leyen va dezvălui planurile de blocare a minorilor pe rețelele sociale în discursul său de peste două luni de la Strasbourg, potrivit unor surse diplomatice de la Bruxelles, citate de site-ul de știri europene Euractiv.

Inițiativa ar urma să pregătească terenul pentru o legislație a UE sau pentru alte măsuri de reglementare. Acestea vor obliga platformele să împiedice copiii sub o anumită vârstă minimă să dețină conturi.

Oficialii Comisiei au informat deja guvernele naționale să se aștepte la un anunț în septembrie, când Ursula von der Leyen va ține discursul său anual privind Starea Uniunii.

Rămâne neclar ce vârstă minimă ar propune Comisia sau cum ar funcționa în practică eventualele restricții. Guvernele naționale au propus diferite opțiuni, de la consimțământul obligatoriu al părinților până la restricții totale susținute de tehnologia de verificare a vârstei.

Un oficial al UE familiarizat cu viziunea lui von der Leyen a avertizat că un grup de experți care consiliază Comisia nu și-a publicat încă recomandările. Grupul urmează să prezinte un raport pe 13 iulie. Până atunci, „orientarea politică și pașii concreți care vor urma nu pot fi prevăzuți”, a declarat oficialul.

Protecția copiilor online a devenit una dintre prioritățile lui von der Leyen în cel de-al doilea mandat în fruntea Comisiei Europene. Un reprezentant al unei capitale naționale a descris-o ca fiind un „proiect de suflet” personal, afirmând că guvernele doresc ca Comisia să ofere „conținut concret” după luni de mesaje politice.

Presiuni din partea capitalelor europene

Dinamica s-a accelerat pe măsură ce guvernele UE au adoptat propriile restricții. Franța, Spania, Germania, Danemarca și Grecia au pus deja în aplicare măsuri naționale.

Mai multe țări din afara blocului comunitar au mers și mai departe. Australia a adoptat în 2024 o lege care impune marilor platforme să împiedice persoanele sub 16 ani să dețină conturi, măsură intrată în vigoare în decembrie 2025. Von der Leyen a menționat în repetate rânduri această legislație ca model.

Și Marea Britanie a anunțat luna trecută planuri de a introduce o interdicție similară pentru minorii sub 16 ani, măsurile urmând să intre în vigoare în primăvara anului 2027.

Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului UE, promovează o abordare la nivel european privind verificarea vârstei.

„Se acumulează un impuls puternic în această privință”, a declarat prim-ministrul irlandez Micheál Martin. „Ne așteptăm la propuneri și idei destul de concrete și cred că există o oportunitate de a adopta o poziție la nivel european în ceea ce privește protecția copiilor online.”

De ce se grăbește Bruxelles-ul

Un diplomat a afirmat că Bruxellesul se află sub o presiune tot mai mare de a acționa înainte ca legislațiile naționale să se îndepărteze prea mult unele de altele: „Cu cât așteaptă mai mult, cu atât statele membre sunt mai puțin flexibile în adaptarea legislațiilor lor.”

Christel Schaldemose, vicepreședintă a Parlamentului European, a îndemnat Comisia să acționeze mai repede. „Nu acționează suficient de repede, iar asta este o problemă. Discutăm despre acest subiect de multă vreme”, a spus Schaldemose.

Schaldemose a dat ca exemplu Danemarca, care intenționează să impună obligativitatea consimțământului părinților pentru minorii sub 15 ani.

Săptămâna trecută, un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat că există încă „diferite opțiuni pe masă” pentru restricționarea accesului copiilor la rețelele sociale, subliniind că forma exactă a oricărei propuneri rămâne deschisă.

În România, Senatul a adoptat deja un proiect de lege care stabilește că minorii sub 16 ani pot avea conturi pe rețelele sociale doar cu acordul părinților. Documentul se află în prezent la Camera Deputaților pentru votul final.

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