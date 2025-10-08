Planul UE de eliminare treptată a gazului rusesc a trecut primul obstacol politic. Dacă va fi adoptat, Ungaria și Slovacia vor fi obligate să se conformeze

Ambasadorii UE au convenit asupra unui plan de eliminare treptată a gazelor și petrolului rusesc până în 2028, relatează Reuters, citând diplomați europeni. Votul final va fi dat cu „majoritatea calificată” a țărilor UE, adică cel puțin 55 % din state. Astfel, țări ca Ungaria și Slovacia care au criticat planul vor fi obligate să-l respecte.

Potrivit surselor Reuters, aproape toate statele membre ale UE și-au exprimat sprijinul pentru acest plan. Cu toate acestea, acesta este criticat de Ungaria și Slovacia, două țări care rămân dependente de aprovizionarea cu energie din Rusia. Dacă va fi adoptată la nivelul UE, legea le va obliga să elaboreze planuri naționale pentru a întrerupe aprovizionarea până în 2028.

Una dintre problemele nerezolvate, după cum notează Reuters, rămâne cea a originii gazului natural lichefiat: dacă aceste aprovizionări ar trebui să fie supuse unei inspecții preliminare și apoi unei inspecții vamale în porturile UE pentru a se asigura că gazul nu este rusesc.

Pașii următori

După decizia ambasadorilor, proiectul de lege este trimis miniștrilor pentru aprobare ulterioară în cadrul unei reuniuni care va avea loc pe 20 octombrie. Aprobarea planului va necesita o „majoritate calificată” a țărilor UE de cel puțin 55% din state. Ulterior, țările UE și legislatorii vor conveni asupra textului final al legii.

Separat, Uniunea Europeană negociază, de asemenea, un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar interzice livrările de gaz natural lichefiat rusesc cu un an mai devreme, din în ianuarie 2027.

În mai 2025, Comisia Europeană a prezentat un proiect tip foaie de parcurs pentru încetarea importurilor de gaze rusești în UE până la sfârșitul anului 2027.

În iunie, Politico a relatat că Franța și Belgia (cei doi mari cumpărători de GNL rusesc din UE) au refuzat să susțină acest plan, insistând că au nevoie de mai multe detalii despre consecințele economice și juridice ale acestei măsuri.