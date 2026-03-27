Plățile în Pilonul II de pensii s-au dublat în 2025: Aproape 80.000 de români au încasat peste 2,7 miliarde de lei. Cei mai mulți au vrut toți banii odată

Fondurile de pensii administrate privat (Pilon II) au plătit anul trecut circa 2,73 miliarde lei către 77.503 români participanți sau beneficiari, mai mult decât dublu raportat la anul 2024. Cei mai mulți alegând să primească toți banii odată, potrivit unui raport publicat vineri de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

În acest an este încă în vigoare legislația actuală de plată, care prevede două opțiuni: fie încasarea întregii sume acumulate ca plata unică, fie eșalonarea acesteia ca plăți lunare egale, pe durata a cel mult 5 ani.

Noua lege prin care românii nu vor putea retrage decât 30% din bani într-o singură tranșă, iar restul lunar timp de 8 ani se va aplica din 5 ianuarie 2027.

Câți români participă la Pilonul II

Peste 8,46 milioane de români participau la sfârșitul anului trecut la sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II), în creștere cu 2,06% comparativ cu aceeași dată anul anterior.

Primele trei fonduri de pensii administrate privat în funcție de numărul de participanți, FPAP NN (25%), FPAP AZT Viitorul Tău (20%) și FPAP Metropolitan Life (14%), cumulează un procent de 59% din numărul total de persoane înregistrate în sistem.

Activele totale ale fondurilor de pensii private au atins nivelul de 209,03 miliarde lei la finalul lunii decembrie a anului trecut, în creștere semnificativă cu 34% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Raportat la dimensiunea economiei, activele totale ale sistemului de pensii private au ajuns la circa 11% din PIB, consolidând rolul acestuia ca investitor instituțional major și ca sursă de finanțare pentru economia reală, spune ASF.

Câți bani sunt în conturi

La finalul lunii decembrie 2025, valoarea medie a activului unui participant la sistemul pensiilor administrate privat era de 24.063 lei, înregistrând o creștere de 31% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Distribuția valorii conturilor participanților arată o concentrare mare, 70% din active fiind deținute de doar 25% din participanți. Cel mai mare cont are o valoare de 3,55 milioane lei, iar cel mai mic are o valoare de 1 leu.

Totodată, 20% dintre participanți dețin active sub valoarea de 1.792 lei.

Ce plăți s-au făcut anul trecut

Pe parcursul anului 2025 au fost efectuate plăți ale activului personal net în valoare de circa 2,73 miliarde lei către 77.503 participanți sau beneficiari.

Din valoarea totală a plăților efectuate, un procent de 81% este aferent deschiderii dreptului la pensie, 7,4% ca urmare a decesului participantului și 11,6% ca urmare a invalidității.

În anul 2025, ca și modalitate de plată a activului personal net, pentru 69% dintre participanți/beneficiari au fost efectuate plăți unice, în timp ce procentul celor eșalonate a fost de 31%.

Ca urmare a deschiderii dreptului la pensie, au fost efectuate plăți unice în valoare de 1,48 miliard lei lei și plăți eșalonate în valoare de circa 737 milioane lei. Au fost înregistrate plăți unice în cuantum de 163 milioane lei și plăți eșalonate în cuantum de 38 milioane lei către beneficiarii activului personal net ca urmare a decesului participantului.

Pentru invaliditate, cuantumul activului net personal plătit a fost de aproximativ 245 milioane lei aferent plăților unice și 71 milioane lei prin plăți eșalonate.

Cele mai mari ponderi în totalul plăților activului personal net în semestrul I 2025 au fost înregistrate de FPAP NN (33%), FPAP AZT Viitorul Tău (25%) și FPAP Metropolitan Life (13%), fiind și fondurile cu cel mai mare număr de participanți.

Plata ca urmare a deschiderii dreptului la pensie reprezintă ponderea cea mai mare în numărul plăților fondurilor de pensii administrate privat (62%).