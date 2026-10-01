Plățile lunare au schimbat viața de zi cu zi. Acum, și asigurarea auto ține pasul

Gândește-te câte lucruri plătești fără să achiți întreaga sumă dintr-o dată. Abonamentul de telefon face parte din bugetul lunar. La fel și utilitățile, platformele de streaming, serviciile software, abonamentul la sală și multe alte servicii. În multe cazuri, nici nu ne mai gândim separat la fiecare dintre aceste plăți. Știm când urmează, aproximativ cât ocupă din buget și câți bani ne rămân după aceea.

Plata lunară a devenit treptat parte din modul în care ne gestionăm cheltuielile de zi cu zi pentru că oferă un avantaj foarte practic: predictibilitate.

Asigurările au funcționat, în mod tradițional, după un model diferit. Protecția poate acoperi o perioadă mai lungă, însă plata poate însemna în continuare o cheltuială mai mare, concentrată într-un singur moment.

Prin FlexiPay, Hellas Direct aduce această logică a plăților lunare și în cazul RCA. Cu un simplu card de debit, șoferii își pot împărți plata în 12 tranșe lunare, debitate automat și însoțite de notificări în avans. Soluția include și asistență rutieră în România, fără costuri suplimentare, precum și flexibilitatea de a renunța dacă planurile se schimbă.

De ce plata lunară a devenit atât de firească

Plățile lunare nu sunt deloc o noutate. Ceea ce s-a schimbat este cât de prezente au devenit în viața de zi cu zi. De la serviciile esențiale pentru casă până la divertisment și tehnologie, plățile recurente au făcut multe cheltuieli mai ușor de anticipat. În loc să decidă de fiecare dată când și cum vor acoperi un anumit cost, oamenii știu că o anumită sumă va fi retrasă din cont în fiecare lună.

Această predictibilitate a influențat și așteptările consumatorilor. Ne-am obișnuit ca serviciile pe care le folosim să se adapteze modului în care ne încasăm și ne gestionăm banii, nu invers.

Asigurarea auto este un caz interesant, pentru că este atât esențială, cât și ușor de trecut cu vederea până când se apropie momentul reînnoirii. Nevoia de asigurare este previzibilă. Și momentul în care apare cheltuiala este previzibil. Asta nu înseamnă însă că plata unei sume mai mari dintr-o dată este întotdeauna cea mai convenabilă variantă. FlexiPay aplică logica plăților lunare tocmai acestei situații.

Plăți lunare, cu flexibilitate atunci când planurile se schimbă.

FlexiPay poate fi accesat folosind doar un card de debit. Nu este nevoie de card de credit, împrumut sau verificarea situației financiare, iar aprobarea pentru această opțiune de plată este de 100%. După prima plată, următoarele sunt debitate automat, iar clienții primesc notificări în avans. Dacă situația lor se schimbă, pot renunța oricând, fără penalități sau taxe de anulare.

Pentru utilizarea facilității de plată în tranșe se aplică un cost suplimentar, comunicat în procesul de achiziție. Pe lângă posibilitatea plății lunare, clienții beneficiază de asistență rutieră în România, inclusă fără costuri suplimentare, care oferă ajutor în cazul defecțiunilor și accidentelor acoperite de serviciu.

Diferența se vede dincolo de asigurare

Imaginează-ți luna în care trebuie să îți reînnoiești RCA-ul. Celelalte cheltuieli nu dispar. Ai în continuare cumpărături de făcut, combustibil de plătit și facturi de achitat. Pot apărea cheltuieli pentru școală, o călătorie planificată, revizia mașinii sau ceva complet neprevăzut. Aici devine relevant modelul plăților lunare. Nu schimbă importanța sau costul asigurării, ci modul în care această cheltuială se așază alături de toate celelalte.

În locul unei plăți mai mari în momentul reînnoirii, costul poate fi integrat în seria cheltuielilor pe care șoferii le pot anticipa de-a lungul anului. Pentru ei, acest lucru poate însemna mai multă libertate în a decide cum folosesc restul banilor disponibili într-o anumită lună.

Articol susținut de Hellas Direct