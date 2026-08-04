Plecare de la vârful companiei care deține Libertatea. Anunțul făcut de Ringier

CEO Ringier România Andrei Bereandă pleacă după ce a preluat funcția de Managing Director al Ringier România Media în urmă cu doi ani și jumătate. Într-un mesaj intern, compania de media anunțase disponibilizări.

Andrei Bereandă pleacă din funcția de conducere la solicitarea sa, potrivit companiei, scrie Pagina de Media. Anunțul a fost făcut public angajaților din România de Michael Moersch, şeful Ringier Media International într-o şedinţă care a avut loc marți.

Michael Moersch, CEO Ringier International, le-a transmis că Bereandă va părăsi compania la finalul lunii viitoare.

„Andrei Bereandă, Managing Director, se retrage din funcţie la propria solicitare, pentru a urma o nouă oportunitate de conducere executivă în afara industriei media”, a transmis compania.

Andrei Bereandă

Conform Pagina de Media, Ringier se află în proces de restructurare. Potrivit sursei citate, mai mulţi angajaţi au fost deja anunţaţi că urmează să fie disponibilizaţi. Oficialii companiei nu au dorit să comenteze restructurările.

Odată cu anunțul privind plecarea lui Bereandă, Ringier a anunțat că se va împărți în două divizii. Nu mai există un CEO, ci două divizii, cu Mădălina Rădulescu, o jurnalistă experimentată, care va avea responsabilitatea de a coordona ambele divizii.

Operațional, Ringier se împarte într-o divizie Media, care include publicaţiile Libertatea, Unica, Avantaje, Elle, TVmania, TVsatelit, Viva şi site-urile lor. Ea va fi condusă de Mădălina Rădulescu, în prezent director editorial Ringier România.

Cea de-a doua divizie va fi de Collectibles şi se va ocupa de parte de colecţionabile vândute prin Ringier, care va fi condusă de Dana Costache, în prezent director operaţional.

Andrei Bereandă a venit la Ringier România la începutul anului 2024, pe poziţia ocupată până în vara lui 2023 de Mihnea Vasiliu, cel care a condus compania 13 ani, a stabilizat-o pe profit și a schimbat Libertatea către o publicație relevantă. Îndepărtarea lui Mihnea Vasiliu de la Ringier a fost începutul unui proces de demitere și plecare a peste 40 de jurnaliști de la Ringier România, în urma unor evenimente pe care organizațiile de protecție a libertății de exprimare le-au tratat drept o imixtiune a comercialului în editorial, negată de compania Ringier.



Înainte de a se alătura companiei elvețiene, imediat după acestea evenimente, Andrei Bereandă, cel care pleacă acum, a fost şeful segmentului digital din Pro TV.