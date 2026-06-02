Plecare subită de la vârful Europa FM

Șeful companiei care deține postul de radio Europa Fm, Cătălin Ivan, a fost înlocuit din funcție la câteva luni după ce fusese numit, informează Pagina de Media.

Ivan fusese numit în funcția de CEO al companiei care deține posturile de radio Europa FM, Virgin Radio și Vibe FM.

În trecut, Cătălin Ivan fusese managerul postului Digi FM vreme de aproape un deceniu.

Contactat de Paginademedia.ro, Cătălin Ivan nu a comentat informaţia.

În schimb, Europa FM a anunțat că atribuţiile de CEO vor fi preluate de Zuzana Haskova, în prezent preşedinte al Consiliului de Administraţie al companiei. Haskova ocupase anterior funcția de pe care pleacă acum Cătălin Ivan.