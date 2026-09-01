Plecare surprinzătoare de la vârful Pentagonului. Dan Driscoll este un apropiat al lui JD Vance

Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, și-a înaintat demisia către Casa Albă în urma unor luni de tensiuni cu șeful Pentagonului, Pete Hegseth, relatează presa americană și agențiile internaționale de știri.

Driscoll, despre care oficialii spun că este apropiat de vicepreședintele SUA, JD Vance, devine cel mai recent înalt funcționar care a fost fie concediat, fie îndepărtat din Pentagonul condus de Hegseth.

De asemenea, plecarea lui Driscoll are loc în contextul în care Statele Unite sunt încă angajate într-un război cu Iranul, cu mii de soldați ai Armatei SUA desfășurați în Orientul Mijlociu.

Nu este clar dacă demisia lui Driscoll a fost acceptată de Casa Albă, conform Reuters.

„Driscoll și-a exprimat îngrijorarea față de administrație cu privire la transformarea și pregătirea Armatei, precum și la faptul că Hegseth a blocat aceste eforturi în mod specific prin concedierea generalilor responsabili”, a spus sursa, referindu-se la eforturile lui Driscoll de a moderniza Armata.

Armata a refuzat să comenteze informația, care a fost publicată pentru prima dată de Wall Street Journal, fiind preluată ulterior de mai multe publicații americane.

Ce spune Casa Albă

Casa Albă nu a negat că Driscoll și-a dat demisia.

„Secretarul Driscoll a fost extrem de eficient în promovarea agendei președintelui Trump de a «face America din nou puternică» în cadrul Departamentului Armatei, demonstrând o conducere remarcabilă în timpul operațiunilor militare istorice, readucând accentul pe pregătire și letalitate, oferind asistență în negocierile dintre Rusia și Ucraina și multe altele”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, într-un comunicat citat de Reuters și AFP.

Potrivit sursei Reuters, se așteaptă ca și Dave Fitzgerald, subsecretarul adjunct al Armatei, care s-a concentrat pe inovare în cadrul departamentului militar, să demisioneze. Fitzgerald nu a răspuns imediat la o solicitare Reuters de a comenta informația.

Nu se știe încă când Driscoll își va părăsi oficial funcția; de obicei, subsecretarul Armatei ar prelua funcția de secretar interimar, scrie CNN. Actualul subsecretar este Mike Obadal, colonel în rezervă al Armatei și pilot de operațiuni speciale.

Driscoll, un ghimpe pentru Hegseth, susține un oficial american

Driscoll, care a fost confirmat în funcția de conducere în februarie 2025, a impulsionat Armata să fie mai agilă în achiziționarea de arme mai ieftine și a criticat dur marii producători de armament. Secretarul Armatei este responsabil de instruirea și echiparea soldaților.

„Baza industrială de apărare în general, și în special marile companii, au înșelat poporul american, Pentagonul și Armata”, a declarat Driscoll anul trecut, referindu-se la marile companii din domeniul apărării.

Un oficial american, care a vorbit sub condiția anonimatului, a afirmat că Hegseth îl considera pe Driscoll o amenințare în cadrul birocrației și dorea de mult timp să-l îndepărteze. Însă legăturile sale cu Vance, a spus oficialul, i-au îngreunat planurile lui Hegseth.

Driscoll a câștigat notorietate în afara Pentagonului când a fost desemnat de Trump să participe la discuțiile cu Moscova și Kievul pentru a pune capăt războiului din Ucraina, o sarcină diplomatică rară pentru un secretar al Armatei.

În aprilie, Hegseth l-a demis pe șeful de stat major al Armatei SUA, Randy George, o schimbare majoră de personal care a avut loc în timp ce armata americană ducea un război de amploare în Orientul Mijlociu.

Demiterea care l-a surprins pe Driscoll

Oficialul a afirmat că demiterea lui George l-a luat pe Driscoll prin surprindere și a dus la o frustrare crescută față de Hegseth.

Driscoll le-a spus parlamentarilor în aprilie că, după ce George a fost demis, familia sa s-a deplasat cu mașina la casa fostului general și l-a îmbrățișat.

În iunie, Hegseth l-a îndepărtat și pe șeful forțelor Armatei SUA din Europa și a blocat personal promovarea unor ofițeri superiori ai Armatei.

„Driscoll a adus un sentiment de urgență într-o instituție care nu-și poate permite complacerea”, a declarat congresmanul republican Pat Harrigan.

„Serviciul lui Dan pentru această țară este departe de a se fi încheiat”, a adăugat Harrigan.