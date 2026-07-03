Plecat din România la 4 ani, Vladimir și-a lansat firma când avea 17 ani. Are aproape 50 de angajați și 40 milioane EUR strânși de la investitori: „Toți fac mișto de mine, că am puțin accent”- VIDEO interviu StartupCafe
StartupCafe
Vladimir Dănilă a plecat din România, împreună cu familia sa, când el avea 4 ani, și s-au stabilit cu toții în Germania. La vârsta de 17 ani, Vladimir a lansat o platformă IT de design pentru marketing și alte domenii. Acum, la 26 de ani, antreprenorul de origine română este fondatorul și directorul companiei IT Linearity, cu aproape 50 de angajați și circa 40 de milioane EUR, finanțări atrase de la fondul de investiții european EQT Ventures, foști șefi din Google și Apple și alți investitori.
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