Ploșnițele au închis o secție la un mare spital de urgență din București

Secția de recuperare neuromusculară a Spitalului Bagdasar-Arseni din Capitală va fi închisă pentru dezinsecție, după ce a fost depistată o infestare cu ploșnițe.

Potrivit reprezentanților unității medicale, intervenția de dezinsecție a fost luată pentru protejarea pacienților și a personalului, cât și pentru prevenirea răspândirii insectelor către celelalte secții ale spitalului, relatează TVR.

Secția va fi închisă aproximativ trei săptămâni, a declarat un cadru medical.

„Au apărut ploșnițe și s-au luat măsurile necesare pentru a dezinsecta secția. Acestea au apărut fiindcă noi, fiind totuși un spital de urgență, vin și oameni ai străzii care pot aduce astfel de probleme. De altfel, înțeleg că situația este la nivel de București, în care s-au înmulțit aceste «animăluțe». Este vorba de secția de recuperare și se pare că va dura undeva la trei săptămâni până se poate scăpa de această poveste”, a precizat, pentru Agerpres, medicul Florin Bica.

El a precizat că pacienții care pot fi externați vor merge acasă, iar ceilalți vor fi trimiși în alte secții de recuperare.

„Pacienții care sunt în acest moment la nivelul secției se externează, se trimit în alte secții de recuperare. Nu vorbim, totuși, de o secție chirurgicală, vorbim de o secție de recuperare, cu alte cuvinte bolnavi care sunt la recuperare, care nu care trebuie operați sau mai știu eu ce. Bine, nu sunt bolnavi ușori, dar totuși pot fi transferați în alte spitale”, a explicat medicul.