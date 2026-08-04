PNL acuză PSD că a trecut un amendament care „poate bloca miliarde de euro din PNRR”. Ce spun social-democrații

PNL susține că amendamentele susținute de PSD la legea privind decarbonizarea, adoptată marți de Senat, „intervin asupra unui jalon PNRR deja îndeplinit, validat și plătit de Comisia Europeană”, și riscă să blocheze accesul României „la miliarde de euro” din program.

Senatul, for decizional în acest caz, a adoptat marți propunerea legislativă privind decarbonizarea sectorului energetic, care modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr.108/2022.

Un amendament introdus de PSD stabilește că scoaterea treptată din exploatare a capacităților de producție de energie electrică pe bază de lignit și huilă se va putea realiza numai după construirea și punerea în funcțiune de noi capacități energetice similare, notează Agerpres.

Într-un comunicat, marți seară, pe Facebook, PNL susține că amendamentul inițiat și votat de PSD „nu salvează termocentralele, dar poate bloca miliarde de euro din PNRR”.

Liberalii mai susțin că premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan, „a explicat că anumite capacități energetice nu pot fi închise în această toamnă, deoarece România nu are încă surse care să le înlocuiască”, oferind drept exemplu centrala de la Craiova, despre care aceștia spun că „trebuie să rămână în funcțiune pentru ca orașul să nu fie lăsat fără încălzire, după ce timp de cinci ani nu au fost realizate investițiile necesare”.

„Această situație putea fi gestionată prin negocieri cu Comisia Europeană, cu asumarea unor eventuale penalități pentru întârzierea închiderii capacităților. Amendamentul PSD nu rezolvă însă această problemă. Dimpotrivă, modifică legislația care a stat la baza închiderii Jalonului 114 și pentru care România a primit deja bani prin Cererea de plată nr. 2”, a declarat PNL.

Bolojan spune că România riscă „alte penalități suplimentare”

Potrivit liderului PNL, țara noastră riscă să se confrunte cu penalități din cauza amendamentului promovat de PSD.

„Nu rezolvăm nimic votând un astfel de amendament. Riscăm să avem alte penalități suplimentare, ca urmare a intervenției pe un jalon care este închis”, a declarat Ilie Bolojan, citat în comunicatul PNL.

PNL susține că România riscă să se confrunte cu „consecințe extrem de grave”, precum:

blocarea cererilor de plată nr. 5 și nr. 6 din PNRR;

penalități de până la 770,8 milioane de euro;

punerea în pericol a fondurilor pentru spitale, școli și infrastructură;

afectarea credibilității țării și a evaluărilor agențiilor de rating.

„Este o diferență esențială între negocierea menținerii temporare a unor capacități energetice și anularea, printr-o modificare legislativă, a unei reforme deja validate și plătite. PSD a votat un amendament care nu ține deschisă nicio centrală, dar poate închide accesul României la miliarde de euro din PNRR”, a conchis PNL.

Ce spune liderul senatorilor PSD

Daniel Zamfir susține că necesitatea unui astfel de amendament a apărut în urma situației create încă de la adoptarea PNRR, iar România nu își permite să închidă astfel de capacități în contextul războiului și al crizei energetice.

El i-a acuzat pe fostul premier PNL Florin Cîțu, pe fostul ministru USR al fondurilor europene Cristian Ghinea și pe fostul ministru PNL al energiei Virgil Popescu că sunt „groparii energiei”.

„Domnul Cristian Ghinea și cu domnul Virgil Popescu au angajat România la închiderea capacităților pe cărbune cu final 31 august 2026. Ei bine, lucrul ăsta evident că nu se poate întâmpla, având în vedere toată perioada parcursă de atunci – a apărut războiul, avem criza energetică. (…) «Șobolanul» Popescu, cu ghilimele de rigoare, este cel care a angajat România în acest dezastru, a angajat ca România să închidă capacități de cărbune fără să pună nimic în loc, asta este politica publică făcută de Popescu, adevărat girată și până la urmă acceptată și asumată de România”, a declarat liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.