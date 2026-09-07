PNL cere explicații de la PSD pentru prezența fostului ministru al Muncii în zborul către Mykonos. „Nu mai poate cere românilor încredere”

PNL a cerut PSD explicații publice privind prezența fostului ministru al Muncii, Florin Manole, la bordul unui avion privat către Mykonos, alături de judecătorul CCR Cristian Deliorga, Victor Ponta, alți foști miniștri și oameni de afaceri. Totodată, liberalii vor ca și Deliorga să-și explice prezența la bordul aeronavei.

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„Fostul ministru PSD, Petre-Florin Manole, care deplânge public situația profesorilor, medicilor, pensionarilor și a tinerilor fără locuri de muncă, trebuie să explice cum se împacă acest discurs cu deplasările într-un avion privat către Mykonos, supranumită „insula bogaților”. Toți participanții, inclusiv Victor Ponta, prietenul PSD din Parlament, trebuie să ofere explicații clare”, se arată într-un comunicat al PNL.

Solicitarea liberalilor survine după ce publicația NewsCenter a dezvăluit că fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, fostul premier Victor Ponta, judecătorul CCR Cristian Deliorga și alte zece persoane din politică, administrație și mediul de afaceri au împărțit, în iulie 2026, același avion privat către Mykonos, la bord aflându-se și Gruia Stoica, fondatorul și președintele Grupului Grampet, condamnat definitiv pentru cumpărare de influență.

„O meteahnă a PSD”

În plus, liberalii îi cer lui Cristian Deliorga de ce a acceptat această deplasare, cine l-a invitat și dacă i s-a cerut ceva la schimb.

„De asemenea, acesta trebuie să dea explicații și în legătură cu acuzația din mass-media privind o a doua deplasare cu avion privat, pe Coasta de Azur, împreună cu președintele Camerei de Comerț și Industrie a României și un controversat om de afaceri, condamnat penal”, se spune în comunicatul PNL.

Partidul consideră că este nevoie și de o verificare din partea Curții Constituționale astfel încât să se stabilească dacă acest gen de legături poate afecta sau nu independența judecătorului.

„PSD nu poate plânge în fața camerelor pentru românii cu venituri mici, iar în afara lor să organizeze vacanțe de lux cu avioane private către destinațiile milionarilor, în care sunt invitați decidenți importanți ai CCR. După cazul zborurilor Nordis, care se dovedește a nu fi unul singular, ci o meteahnă a PSD, această formațiune nu mai poate cere românilor încredere, în timp ce în jurul partidului continuă să apară relații privilegiate între politicieni, oameni de afaceri și persoane aflate în funcții-cheie în stat”, conchid liberalii.

Florin Manole a confirmat că a fost la bordul avionului

Potrivit NewsCenter, avionul privat a plecat pe 8 iulie 2026 de pe Aeroportul Băneasa cu destinația Mykonos – insula grecească din Ciclade, cunoscută pentru petreceri și prețurile ridicate.

Aeronava a fost operată de compania Toyo Aviation, a cărei bază de date a fost spartă de un hacker. La bord figurau 13 pasageri.

HotNews a contactat opt dintre pasageri pentru a afla mai multe detalii despre deplasare și scopul vizitei în Mykonos.

Florin Manole a confirmat că a fost la bordul avionului, precizând că „a fost o deplasare organizată și platită de catre Camera de Comert a României” – o asociație nonguvernamentală, care nu este finanțată din bugetul de stat.

La rândul său, senatorul UDMR István-Loránt Antal a declarat, pentru HotNews, că „a fost o acțiune organizată de Camera de Comerț a României”. Senatorul a mai adăugat: „Ei fac deplasări de acest gen! Nu am altceva de comentat! O zi bună”.

Nicolae Bănicoiu a spus și el că deplasarea a fost organizată de Camera de Comerț, însă el nu a mai putut ajunge. Întrebat de scopul deplasării, el a spus: „Nu am mai intrat în detalii, pentru că nu am putut să merg, din motive personale”

Fostul premier Victor Ponta a spus că nu-și amintește despre deplasare.

Judecătorul CCR Cristian Deliorga, omul de afaceri Gruia Stoica și directorul CNAB Bogdan Mîndrescu nu au răspuns încercărilor redacției de a-i contacta.

Lista pasagerilor din avionul privat către Mykonos

Lista obținută de NewsCenter.ro cu cei 13 pasageri de la bordul avionului privat din 8 iulie 2026: