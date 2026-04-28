PNL și-a anunțat decizia, după depunerea moțiunii de cenzură: Nicio alianță cu PSD

Ilie Bolojan, la consultările lui Nicușor Dan cu partidele din coaliție de la Palatul Cotroceni | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

PNL a anunțat luni seară că nu va mai face „nicio alianță” cu PSD, după ce social-democrații au semnat alături de AUR moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Liberalii acuză PSD că „a ales o cale profund greșită și nocivă pentru România”, dar și că, precum AUR, „și-au mințit electoratele”.

Într-un comunicat transmis după depunerea moțiunii de cenzură, PNL susține că asocierea PSD cu AUR reprezintă „un semnal de iresponsabilitate” atât pentru români, cât și pentru partenerii externi ai României.

„PSD și AUR nu dau o lovitură gravă doar reformelor împotriva privilegiilor și robinetelor de bani publici deschise către grupurile de interese, ci și stabilității politice și economice. PSD și AUR adâncesc împreună criza politică, iar acest lucru înseamnă risc de creștere a șomajului, risc de scădere economică, dobânzi mai mari pentru împrumuturile necesare țării. Economia va fi afectată grav. Semnalele de pe bursă sunt deja vizibile”, au transmis liberalii.

PNL mai susține că PSD și AUR „și-au mințit electoratele” și că cele două partide „nu vin cu soluții, doar cu politica demolării”.

„România are nevoie de un guvern serios, condus de Ilie Bolojan”

Liberalii afirmă că vor continua să susțină Guvernul Bolojan și cer parlamentarilor să voteze împotriva moțiunii de cenzură.

„PNL nu va mai face nicio alianță cu PSD și va lupta până la capăt pentru valorile și reformele pe care le-a promovat în Guvernul României. Susținem în continuare că România are nevoie de un guvern serios, condus de Premierul Ilie Bolojan, ancorat în valorile europene și transatlantice, capabil să ducă reformele până la capăt”, se mai arată în comunicat.

Liberalii au transmis și un mesaj parlamentarilor PSD care „se revendică din valorile pro-europene”, susținând că aceștia nu se pot declara pro-europeni și, în același timp, să voteze alături de AUR împotriva Guvernului.

AUR și PSD au semnat moțiunea împotriva Guvernului Bolojan

Liderul AUR, George Simion, a anunțat marți că partidul său, alături de PSD și alte formațiuni din opoziție, a strâns semnăturile necesare pentru inițierea procedurii de demitere a Guvernului Bolojan.

Potrivit lui Simion, au fost strânse 253 de semnături, iar ulterior numărul a ajuns la 254. Pentru adoptarea moțiunii sunt necesare 233 de voturi din totalul de 463 de parlamentari.

PSD, AUR, POT, SOS, PACE și parlamentarii neafiliați au împreună 281 de voturi.

Moțiunea de cenzură a fost depusă marți, la ora 14.00, la birourile președinților celor două Camere ale Parlamentului, iar conducerea Parlamentului a stabilit ca votul să aibă loc săptămâna viitoare.

Într-un comunicat în care spune că „a strâns voturile necesare pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan”, PSD susține că „va realiza o schimbare profundă în modul de guvernare, așa cum a solicitat marea majoritate a cetățenilor români”.

Social-democrații l-au acuzat pe premierul liberal că este „lipsit de legitimitate și fără sprijin parlamentar”.