„PNL își va căuta dreptatea până la capăt”, anunță liberalii după ce instanța a suspendat deciziile Congresului din 21 iunie

Partidul Național-Liberal a anunțat că va face apel la hotărârea Tribunalului Municipiului București, prin care au fost suspendate deciziile Congresului din 21 iunie, precum și cele luate de conducerea aleasă la acel congres.

„PNL își va căuta dreptatea până la capăt. Am luat act de hotărârea pronunțată astăzi de Tribunalul București privind suspendarea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al PNL. Respectăm decizia instanței și notăm că este vorba despre un act provizoriu, în raport cu care ne vom exercita dreptul de apel”, se spune într-un comunicat al PNL.

Se revine la statutul adoptat anul trecut

Liberalii anunță că, până când instanțele vor pronunța decizii definitive în legătură cu litigiile în care partidul este parte, activitatea PNL se va desfășura potrivit statutului adoptat la Congresul din 12 iulie 2025, adică acel congres în care au fost aleși ca prim-vicepreședinți Cătălin Predoiu, Adrian Veștea, Ciprian Ciucu și Nicoleta Pauliuc, iar Dan Motreanu a fost ales secretar general.

„Instanța nu a dat dreptate contestatarilor, ci a decis, în mod provizoriu, suspendarea unor hotărâri și decizii ale PNL până la judecarea pe fond a speței. Considerăm că aceste contestații se înscriu într-o serie de acțiuni inițiate de un grup restrâns care încearcă să blocheze procesul de reconstrucție al Partidului Național Liberal prin intermediul instanțelor”, precizează sursa citată.

Liberalii susțin în continuare că procedura urmată pentru convocarea și desfășurarea congresului din 21 iunie a fost corectă, în conformitate cu statutul partidului.

„Nu putem să nu observăm că, anul trecut, PNL a organizat un Consiliu Național și un Congres, a votat și ratificat un statut și a ales o conducere ca și acum, fără probleme. Cu toate acestea, de această dată deciziile Congresului au fost contestate si suspendate de Tribunalul București”, se spune în comunicat.

PNL transmite că voința politică a delegaților de la Congresul din 21 iunie nu poate fi înlocuită de „acțiunile unei minorități”

„Partidul Național Liberal va continua toate demersurile legale până la pronunțarea unei soluții definitive, astfel încât voința majorității liberalilor să fie pe deplin respectată. PNL a acționat și va acționa exclusiv în cadrul legal”, se mai spune în mesajul liberalilor.

Tribunalul Bucureşti a admis solicitările celor 18 liberali care îl contestă pe Ilie Bolojan și a decis să suspende hotărârile luate la Congresul PNL din 21 iunie, care vizau alegerea noii conduceri și modificarea statutului partidului.

Decizia Tribunalului București

Tribunalul București a decis suspendarea a patru hotărâri ale Congresului PNL și a 17 decizii ale Biroului Permanent al PNL, decizii luate de noua conducere aleasă la Congres. Hotărârea instanței nu este definitivă, dar este executorie.

„Suspendă provizoriu executarea şi efectele următoarelor hotărâri, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26120/3/2026, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă: 1. Hotărârea Congresului Extraordinar al Partidului Naţional Liberal nr. 01/2026 din data de 21.06.2026; 2. Hotărârea Congresului Extraordinar al Partidului Naţional Liberal nr. 02/2026 din data de 21.06.2026; 3. Hotărârea Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026 prin care s-a aprobat alegerea organelor de conducere ale Partidului Naţional Liberal, adoptată ca urmare a aprobării moţiunii „Modernizare cu rădăcini” , potrivit procesului-verbal al desfășurării lucrărilor Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026; 4. Hotărârea Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026 prin care s-a aprobat ratificarea modificării Statutului Partidului Naţional Liberal aprobat prin Hotărârea Consiliului Național Extraordinar nr. 02/2026 din data de 19.06.2026, precum și a actelor subsecvente”, se spune în decizia instanței.

Acțiunea a fost deschisă în instanță de 18 liberali care îl contestă pe Bolojan: Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Monica Anisiei, Andrei Baciu, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Ioan Bogdan, Ion Iordache, Ciprian Pandea, George Scarlat, Dragoș Soare, Răzvan Prișcă, Sebastian Rusu și Aneta Matei.