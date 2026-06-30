PNL nu va bloca alegerile anticipate, anunță Ilie Bolojan. Ce spune despre suspendarea președintelui

Nicușor Dan, președintele României, îl desemnează pentru funcția de prim-ministru pe Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni din București, 20 iunie 2025. Inquam Photos / George Călin

Președintele PNL Ilie Bolojan a afirmat, la TVR 1, că partidul său nu va bloca organizarea de alegeri anticipate, însă a precizat că aceasta ar fi o soluție de ultimă instanță, în eventualitatea în care partidele nu vor reuși să pună capăt crizei guvernamentale actuale.

„Ar trebui să fie două guverne care să cadă. Deci, ca să se poată face o analiză cât se poate de serioasă vizavi de faptul că preşedintele României poate convoca alegeri anticipate. Nu am mai avut astfel de situaţii în România. Avem şi nişte complicaţii parlamentare legale de legislaţia pentru a organiza astfel de alegeri într-o situaţie de tipul acesta. Personal sunt rezervat că se va ajunge acolo, dar dacă s-ar ajunge acolo, PNL nu va bloca organizarea alegerilor parlamentare anticipate, dacă nu se găseşte o soluţie rezonabilă pentru a debloca lucrurile”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat care ar fi poziția sa în legătură cu o eventuală suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, liberalul a respins posiblitatea ca PNL să susțină un asemenea demers.

„Suntem în situaţia în care şi aşa încrederea în instituţiile din România este destul de scăzută. Şi noi nu vom susţine o astfel de iniţiativă, pentru că avem nevoie cât de cât de instituţii care au o anumită stabilitate. Şi, sigur, putem să criticăm ocupantul unei funcţii, indiferent ce funcţie este, dar, dacă ne gândim la ţara asta, avem nevoie de nişte cadre stabile şi e o decizie pe care o poate susţine sigur partidul respectiv”, crede Bolojan.

Preşedintele AUR, George Simion i-a cerut, marți, şeful statului să desemneze săptămâna aceasta o persoană care să formeze noul guvern şi anunţat că va începe demersurile pentru suspendarea lui Nicuşor Dan.

„Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicuşor Dan! Astăzi şi mâine venim cu multe veşti bune de la şedinţa extraordinară a Consiliului Naţional de Conducere al AUR”, a scris el, marţi, pe Facebook.

El a invocat posibilitatea suspendării din funcție a președintelui într-o altă postare din 26 iunie, când i-a cerut lui Nicușor Dan să accepte preluarea guvernării de către AUR.

„AUR la guvernare! E singura soluție! Dacă nu se conformează N. Dan, el trebuie suspendat”, scria George Simion.