PNL, reacție după ce Veștea a depus lista miniștrilor și programul de guvernare: „Precizăm în mod clar și fără echivoc faptul că PNL nu e parte a acestui guvern”

Partidul Național Liberal anunță duminică seara că „a luat act de depunerea în Parlament a Programului de Guvernare și a listei de miniștri propuse de premierul desemnat Adrian Veștea”, dar face o precizare importantă.

„Precizăm în mod clar și fără echivoc faptul că Partidul Național Liberal nu este parte a acestui guvern și nu își asumă responsabilitatea politică pentru programul de guvernare propus. Persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului și a deciziilor adoptate de forurile statutare ale PNL. Aceste nominalizări nu au fost discutate, aprobate sau susținute de PNL”, transmite partidul.

Formațiunea politică amintește că poziția PNL a fost reconfirmată de Congresul partidului de duminică și de faptul că Ilie Bolojjan și echipa sa afost ales din nou la șefia PNL cu un vot covârșitor.

„PNL nu susține instalarea unui guvern din care face parte PSD, este susținut de PSD sau care nu beneficiază de o majoritate transparentă și asumată în Parlament”, transmite PNL.

Bolojan are alte două propuneri de guvern și un „pact național” între partide

Președintele PNL Ilie Bolojan a anunțat, la finele primei ședințe a noii conducerii partidului, că sunt două soluții la actuala criză guvernamentală, ambele variante presupunând contituirea unui guvern minoritar.

Noua conducere liberală a reconfirmat deciziile anterioare legate de refuzul de a susține instalarea guvernului lui Adrian Veștea, în condițiile în care acesta nu dispune de o majoritate „transparentă și asumată”.

„PNL nu va susține o astfel de soluție, iar recomandarea pentru grupurile parlamentare este să păresească sala în timpul votului”, a preciza Ilie Bolojan, într-o scurtă declarație de presă.

El a prezentat apoi soluțiile de deblocare a crizei politice, în condițiile în care PSD refuză să-și asume guvernare. Ambele variante presupun un guvern minoritar.

„Pentru a putea funcționa acest tip de guverne, este nevoie de un acord politic de tip național, în care, în următoarele 6 luni, partidele semnatare să se angajeze că, indiferent cine va fi în guvernare, vor asuma câteva condiții de bază care țin cont de prioritățile noastre în momentul de față și de situația economică și bugetară”, a spus Ilie Bolojan.

În primul rând, viitorul guvern va trebui să-și ia angajamentul că, cel mai târziu până pe 15 iulie, își va asuma răspunderea în Parlament pentru reformele PNRR care nu au fost aprobate de către Parlament până acum.

„Al doilea element de bază este păstrarea echilibrelor bugetare. Unul din angajamentele din PNRR presupune păstrarea deficitelor, presupune limitarea și plafonarea cheltuielilor de personal în sectorul public ca pondere din PIB; prin urmare, orice fel de depășire a acestor angajamente înseamnă corecții din PNRR de peste 1 miliard de euro. De asemenea, este programul care a fost aprobat în perioada din primăvară privind susținerea programelor de investiții în România”, a continua liberalul.

În eventualitatea în care partidele vor semna un pact național prin care să-și asume aceste angajamente, președintele Nicușor Dan va avea de ales între două variante de guvern.

„Un guvern minoritar PSD cu partidele care vor dori în mod transparent să facă parte din acest guvern sau un guvern format din PNL-USR-UDMR. Cei trei președinți am discutat și există o deschidere și un acord de principiu pentru acest lucru pe care să-l propunem președintelui României”, a detaliat președintele PNL.

În cazul în care șeful statului alege prima variantă, PNL se angajează să nu depună moțiune de cenzură până la finele anului, dacă viitorul guvern al PSD va respecta termenii pactului convenit.