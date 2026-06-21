OFICIAL Lista Guvernului propus de Adrian Veștea. Cum arată programul de Guvernare: Deficitul bugetar, redus până în 2028

„Am depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor Cabinetului pe care îl propun pentru România”, a anunțat duminică seara premierul desemnat Adrian Veștea. Luni dimineața, confoorm surselor HotNews, birourile permanente din Parlament vor vota un program pentru audierea miniștriloor și votul în plen.

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„Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine și pentru a readuce țara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate și funcționare normală a instituțiilor. Am încredere că Parlamentul va trata cu responsabilitate această procedură și va stabili un calendar rapid pentru audierea miniștrilor și votul de învestitură. România nu își mai permite să piardă timp”, a anunțat Veștea.

Potrivit acestuia, programul de guvernare se concentrează pe cinci priorități imediate:

Stabilitate politică: Revenirea la normalitate instituțională.

Fonduri europene: Accelerarea atragerii banilor din PNRR.

Stabilitate economică: Menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară.

Investiții: Deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate.

Securitate națională: Accelerarea proiectelor strategice (SAFE).

LISTA miniștrilor din Guvernul Veștea

Componența Cabinetului este următoarea:

Adrian Veștea – Prim-ministru (PNL)

Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)

Alina Gorghiu – vicepremier (PNL)

Diana Morar – vicepremier (independent)

Luca Niculescu – ministru de Externe (independent)

Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent)

Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)

Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)

Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL)

Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)

Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)

Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD)

Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL)

Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD)

Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)

Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (n.r. susținut de PNL, actual director al Companiei de Drumuri – CNAIR)

Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)

Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD)

Alexandru Rogobete – ministru al Sănătăţii (PSD)

Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)

„Membrii independenți ai Cabinetului au fost incluși în echipa guvernamentală la solicitarea mea, în cadrul discuțiilor purtate cu partidele care susțin acest Guvern”, susține Veștea.

Programul de Guvernare: Reducerea deficitului bugetar până în 2028

Adrian Veștea anunță că a depus și un program de guvernare, un document de 80 de pagini în care Guvernul își asumă o traiectorie fermă de consolidare fiscal-bugetară pentru următorii doi ani. Mai exact, Veștea își asumă să reducă deficitul bugetar până în 2028.

Programul susține că Guvernul va miza pe eliminarea rispei din banii publici și pe deblocarea marilor proiecte de infrastructură.

Planul structural este construit în jurul a trei principii fundamentale: ordinea în finanțe, buna guvernare și respectul pentru cetățean.

Vezi aici cum arată Programul de Guvernare a Guvernului Adrian Veștea.

Programul SAFE (Security Action for Europe): Alocarea a 16,68 miliarde de euro pentru înzestrarea Armatei, revitalizarea industriei de apărare și infrastructură cu dublă utilizare;

Alocarea a 16,68 miliarde de euro pentru înzestrarea Armatei, revitalizarea industriei de apărare și infrastructură cu dublă utilizare; Aderarea la OCDE: Alinierea la standardele economiilor dezvoltate pentru a crește încrederea investitorilor și a îmbunătăți ratingul de țară;

Alinierea la standardele economiilor dezvoltate pentru a crește încrederea investitorilor și a îmbunătăți ratingul de țară; Finalizarea PNRR: Îndeplinirea strictă a jaloanelor rămase pentru a atrage integral componenta nerambursabilă;

Îndeplinirea strictă a jaloanelor rămase pentru a atrage integral componenta nerambursabilă; Absorbția fondurilor europene: Accelerarea programelor regionale și de coeziune, în condițiile în care rata actuală de absorbție este de doar 31,49%.

Reforma ANAF și ofensiva împotriva evaziunii fiscale

Potrivit documentului, Ministerul Finanțelor va ținti reducerea deficitului bugetar de la 6,2% din PIB, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, prin măsuri drastice de control al cheltuielilor curente și optimizarea colectării veniturilor.

„România a fost nevoită să înceapă cea mai amplă corecție fiscal-bugetară din ultimii

ani. Chiar și după acest efort, deficitul rămâne estimat la aproximativ 6,2% din PIB, cel mai ridicat

nivel din Uniunea Europeană, ceea ce arată că ajustarea trebuie continuată cu fermitate,

responsabilitate și coerență”, se arată în program..

Planul prevede printre altele scoaterea ANAF, a Direcției Antifraudă și a Vămilor din algoritmul politic, concomitent cu introducerea unor indicatori stricți de performanță și obligativitatea bodycam-urilor pentru inspectori în timpul controalelor.

Tăieri de subvenții și management privat în companiile de stat

Reforma companiilor cu capital de stat devine o prioritate critică, susține programul executivului Veștea.

Guvernul va condiționa acordarea subvențiilor de atingerea unor ținte clare, fiind excluse de la finanțare achizițiile de lux, bonusurile necorelate cu realitatea sau primele de vacanță. În plus, se pregătesc fuziuni strategice în sectorul energetic (precum ELCEN cu Electrocentrale Grup) și renegocierea planului de restructurare pentru Complexul Energetic Oltenia.

Justiția, pusă la punct: Reintegrarea pensionarilor și tribunale pentru afaceri

În sectorul justiției, executivul propune o eficientizare a instanțelor și parchetelor prin generalizarea dosarului electronic și standardizarea schemelor de personal în funcție de volumul de muncă.

O măsură de impact o reprezintă diminuarea cheltuielilor cu pensiile ocupaționale prin reintegrarea magistraților și a polițiștilor penitenciari pensionați, cu o perioadă de revenire în sistem extinsă de la 3 la 7 ani.

De asemenea, pentru sprijinirea investitorilor, programul prevede că se vor înființa secții specializate pentru mediul de afaceri în cele 15 municipii unde funcționează curți de apel.

Transporturi: Autostrăzile prioritare și reforma companiilor cheie

Infrastructura de transport rămâne un pilon al creșterii economice, conform programului de Guvernare, iar prioritatea zero este păstrarea ritmului de execuție pe marile coridoare rutiere (A1 Sibiu-Pitești, A0, A7, A3, A8) și feroviare.

Programul prevede că Ministerul Transporturilor va declanșa o reformă structurală la nivelul ROMATSA, TAROM, RAR și Aeroportul Otopeni, bazată pe management profesionist și reducerea personalului excedentar prin automatizare.

Pe componenta de mobilitate militară, se înființează un Comitet Naţional de Coordonare a Mobilităţii Militare dedicat care va urmări conectarea rapidă a obiectivelor strategice și optimizarea coridoarelor dintre Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Egee.

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