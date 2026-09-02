PNL și USR boicotează sedințele Camerei Deputaților. „E un protest împotriva alianței de guvernare PSD-AUR-S.O.S”

Parlamentarii PNL și USR au decis să nu participe la ședința de plen a Camerei Deputaților, după ce ieri au pierdut două posturi în conducerea Camerei, în favoarea AUR și S.O.S România.

Miercuri, locurile alocate deputaților PNL și USR din plen au rămas goale în timpul ședinței, după ce parlamentarii celor două partide au decis să nu participe, în semn de protest.

„Grupurile parlamentare PNL și USR vor realiza astăzi un protest împotriva alianței de guvernare PSD-AUR-S.O.S în raport cu abuzurile pe care le-au început în urmă cu mai multă vreme”, a declarat liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache miercuri la Parlament.

El a citit decizia 1490/2010 a CCR care spune că „competența în cazul negocierii, cât și renegocierii funcțiilor din Biroul Permanent revine liderilor grupurilor parlamentare, nu unei majorități de conjunctură”.

Sala de plen, pe jumătate goală în timpul protestului PNL și USR de miercuri

„PSD și AUR oficializează amantlâcul”

Apoi, Gabriel Andronache a explicat ce înseamnă exact acest protest:

„Vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare, cu excepția activităților de la grupuri. Nu vom fi prezenți la plen, la votul final, la ședințele comisiilor de astăzi, la ședințele Biroului Permanent. Protestăm împotriva modalității abuzive prin care au decis să nu respecte negocierea de la începutul legislaturii”.

Diana Stoica, lidera grupului USR de la Cameră a declarat că în ziua 120 de când a fost demis Guvernul Bolojan, PSD și AUR își oficializează „amantlâcul”.

„Culmea, PSD-extremiștii au beneficiat de votul UDMR și al Minorităților în acest abuz”, a mai spus ea, în contextul în care în ultimele luni, UDMR, PNL și USR s-au coordonat politic.

Au pierdut locuri în conducere și acuză o nouă majoritate

Marți, în prima ședință de plen din noua sesiune de la Camerei Deputaților s-a iscat scandal după ce PNL și USR au pierdut două funcții de conducere. Cele două posturi au fost alocate grupurilor S.O.S România și AUR.

La începutul ședinței, Natalia Intotero (PSD), cea care o conducea, a citit lista cu funcțiile și modul în care vor fi alocate fiecărui partid.

Vicepreședinți: PSD, AUR, PNL, USR – câte o funcție

Secretari: PSD, AUR, minorități naționale, SOS România – câte o funcție

Chestori: PSD, AUR, UDMR – câte o funcție

Practic, liberalii și USR au rămas fără posturile de secretari alocate fiecărui partid, la începutul legislaturii.

Noii secretari ai Camerei Deputaților au fost numiți cu voturi de la PSD, UDMR, AUR, S.O.S România, Minoritățile Naționale, parlamentarii neafiliați și UPR.

„Pare că în Parlament se constituie o nouă coaliție monstruoasă între PSD, AUR și toți extremiștii”, a declarat marți Diana Stoica, lidera grupului USR de la Cameră.

Apoi, USR și PNL au atacat la CCR hotărârea prin care au fost stabilite noile funcții în Biroul Permanent al Camerei Deputaților.