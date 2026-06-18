PNL va ataca decizia Tribunalului Ilfov care a suspendat hotărârile privind votul pentru Guvernul Veștea: „Nu afectează în niciun fel opțiunile politice ale partidului”

Partidul Național Liberal (PNL) a anunțat joi că va ataca în termen legal hotărârea Tribunalului Ilfov de a suspenda două decizii adoptate luni de conducerea formațiunii, referitoare la votul parlamentarilor liberali asupra viitorului Guvern Veștea.

Decizia instanței a venit după ce 16 membri PNL au cerut în instanță să fie suspendată hotărârea prin care conducerea partidului a decis să nu voteze un eventual guvern condus de Adrian Veștea, precum și a unei alte decizii care prevede excluderea din partid a celor care dau acest vot.

„PNL informează că hotărârea Tribunalului Ilfov de azi nu afectează în niciun fel activitatea și opțiunile politice ale partidului – nici decizia de a NU vota un eventual guvern Veștea, nici organizarea Congresului Extraordinar, nici respingerea colaborării politice cu PSD. Partidul își va desfășura în continuare activitatea politică fără impedimente, pe baza propriilor decizii”, au transmis liberalii într-un comunicat de presă.

Liberalii mai menționează că Tribunalul Ilfov nu avea competență teritorială să judece cererea, deoarece sediul central al partidului este în București.

„Notăm că cererea depusă de cei 16 reclamanți a fost soluționată fără niciun fel de transparență, fără informarea PNL, fără afișarea pe portalul instanței în timp util și fără verificarea competenței instanței. Solicităm, de asemenea, tuturor actorilor politici abținerea de la folosirea justiției în lupta politică. PNL nu cedează și nu-și schimbă deciziile politice în urma unor astfel de manevre”, a conchis PNL.

Cine sunt reclamanții

Potrivit datelor de pe portal, reclamanții sunt următorii:

Monica Anisie

Andrei Baciu

Sorin Cîmpeanhu

Mihai Culeafă

Alina Gorghiu

Ion Iordache

Aneta Matei

Ciprian Pandea

Nicoleta Pauliuc

Alexandru Popa

Răzvan Sorin Prisca

George Scarlat

Ionuț Stroe

Mihai Vestea

Sebastian Rusu

Eduard Mititelu

Cei 16 liberali, dintre care unii dintre ei și-au exprimat susținerea pentru premierul desemnat Adrian Veștea, acuză „aceeași conducere că împinge pe repede înainte un nou Statut al PNL, trimis filialelor cu câteva ore înainte de vot: termene de convocare reduse la 24 de ore, sancțiuni cu efect imediat, eliminarea dreptului de contestare, demiterea liderilor de filiale cu un simplu vot”..

„Decizii diferite, dar un singur scop: să închidă gura tuturor celor care au altă opinie. Astăzi prin amenințarea excluderii la vot, mâine prin reguli statutare făcute pentru epurare. Este modelul unui partid în care nimeni nu mai are voie să gândească diferit”, mai spun cei 16 liberali, potrivit documentului.

„PNL nu este proprietatea unui singur om și nu se transformă într-o anexă a unei singure voințe”, mai spun ei.