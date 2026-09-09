Poate bankingul să țină pasul cu programul unui antreprenor? Cont online prin BT Go și 24 deluni fără costul pachetului

Când își găsește timp un antreprenor să meargă la bancă? Poate între două întâlniri, după ce rezolvă o problemă cu un furnizor sau înainte de următorul call. Numai că afacerile nu funcționează după programul unei sucursale. Deciziile se iau și seara, și în weekend, iar uneori un lucru trebuie rezolvat atunci când apare, nu a doua zi. Tocmai de aceea, relația cu banca se mută tot mai mult acolo unde sunt deja antreprenorii: online.

Prin BT Go, companiile își pot deschide cont la Banca Transilvania 100% online, 24/7 și de oriunde. Procesul complet, de la începerea onboardingului până la prima plată făcută din aplicație, durează aproximativ 15 minute.

Iar în perioada septembrie-decembrie 2026, acest proces vine și cu o ofertă: orice companie care își deschide relația cu BT beneficiază timp de 24 de luni de un pachet de cont curent, fără costul lunar al acestuia. Oferta este valabilă indiferent de vechimea firmei

Cât costă, de fapt, o oră pierdută pentru un antreprenor?

Timpul nu apare într-un bilanț contabil ca o factură de plătit. Dar pentru cine conduce o afacere, fiecare drum și fiecare lucru administrativ care durează mai mult decât ar trebui înseamnă timp luat din altă parte. Poate dintr-o întâlnire cu un client. Din dezvoltarea unui produs. Din discuțiile cu echipa. Sau, pur și simplu, din timpul personal.

De aceea, digitalizarea serviciilor bancare nu mai ține doar de confort sau de tehnologie. Înseamnă libertatea de a rezolva lucrurile atunci când ai nevoie, fără să îți construiești programul în jurul lor.

Onboardingul online prin BT Go pornește tocmai de la această idee: antreprenorul poate începe procesul atunci când are timp, fără să depindă de programul unei unități bancare.

Pentru cine conduce o companie, diferența dintre „trebuie să ajung la bancă” și „pot rezolva acum” poate fi mai importantă decât pare.

24 de luni fără costul pachetului, indiferent de vechimea firmei

Un alt lucru important în noua ofertă BT este că nu contează de când există compania. Firma poate fi la început sau poate avea deja ani de activitate. Dacă își deschide cont de business la Banca Transilvania în perioada campaniei, poate beneficia de 24 de luni fără costul celui mai complet pachet de cont curent din oferta BT.

După ce ai deschis contul, ce poți face din același ecosistem?

Rapiditatea este importantă, dar alegerea unei bănci pentru companie nu se termină în momentul în care contul a fost deschis. Atunci începe, de fapt, relația de zi cu zi.

Plăți, încasări, facturi, carduri, soluții POS sau un magazin online – toate ajung să facă parte din rutina unui business. Iar ideea din spatele BT Go este ca antreprenorul să poată gestiona cât mai multe dintre aceste nevoi în același ecosistem.

Pachetul include plăți nelimitate în lei și valută, încasări nelimitate, operațiuni nelimitate cu orice bancă și administrarea conturilor în lei și valută. Companiile au, de asemenea, carduri Visa Business Silver incluse, cu emitere și mentenanță anuală incluse, precum și retrageri la ATM-urile BT.

În zona de facturare, oferta include 12 luni gratuite la FGO, platforma integrată în BT Go. Pentru afacerile care încasează cu cardul există soluții POS și POS App, iar pentru magazinele online sunt disponibile soluții de e-commerce și costuri preferențiale pentru acceptarea plăților cu cardul.

Astfel, avantajul nu stă doar în cât de repede poate fi deschis contul, ci și în ceea ce găsește antreprenorul după ce a intrat în ecosistem.

BT, alegerea a peste 600.000 de antreprenori și companii

Când aleg banca pentru companie, antreprenorii nu caută doar rapiditate. Mai ales când este vorba despre banii businessului, încrederea rămâne importantă. Peste 600.000 de antreprenori și companii aleg deja Banca Transilvania pentru activitatea lor de zi cu zi. Prin BT Go, experiența bancară se mută într-un ecosistem digital construit în jurul nevoilor unei afaceri.

Pentru cei care aleg acum BT, intrarea în acest ecosistem vine și cu cele 24 de luni fără costul pachetului de cont curent

Pentru că un antreprenor are destule lucruri pe care trebuie să le facă după un program. Bankingul nu trebuie să fie unul dintre ele.

Articol susținut de Banca Transilvania