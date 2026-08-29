Podul Calicilor peste Dâmbovița va fi refăcut la aproape 100 de ani de la distrugere. Primăria Capitalei a lansat licitația

Primăria Municipiului Bucureşti scoate la licitaţie un contract de aproape 64 de milioane de lei fără TVA care vizează lucrări de amenajare a malurilor Dâmboviţei, între Piaţa Unirii şi Podul Izvor şi de reconstruire a Podului Calicilor.

Durata execuţiei lucrărilor este de un an şi jumătate, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 1 octombrie, ora 15:00, informează News.ro.

Potrivit datelor publicate sâmbătă de Primăria Capitalei, proiectul privind reconstruirea Podului Calicilor şi amenajarea malurilor râului Dâmboviţa între Piaţa Unirii şi Podul Izvor a fost deblocat în luna aprilie.

Contractul are o valoare totală de 63,96 milioane lei fără TVA, iar durata lucrărilor este estimată la 18 luni.

Lucrările vor fi împărţite în două obiective. Unul dintre acestea vizează reconstruirea de la zero a „Podului Calicilor”, peste râul Dâmboviţa, care va face legătura pietonală între strada Şelari şi strada Sfinţii Apostoli, în zona Palatului de Justiţie şi Bisericii Domniţa Bălaşa.

Podul va avea 32 de metri lungime şi 23 de metri lăţime, cadru metalic, deck din lemn de stejar şi balustradă din sticlă securizată.

Podul Calicilor a fost demolat în 1930 în urma unor acțiuni de sistematizare a centrului orașului, inițiate în timpul domniei regelui Carol al II-lea.