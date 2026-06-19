VIDEO Ana Blandiana, la protestul din Piața Victoriei. „Nicușor Dan acționează ca un trădător al propriilor idei”

Poeta Ana Blandiana, fostă disidentă anticomunistă, a participat, vineri seară, la protestul „E nevoie să apărăm democrația!”. Într-un interviu pentru HotNews, ea a spus că președintele Nicușor Dan „se adâncește împotriva propriilor idei” și că nu toate partidele sunt la fel.

Ana Blandiana (84 de ani) a afirmat că se încearcă distrugerea unor politicieni care încearcă „să facă dreptate și curățenie” întrucât au fost percepuți ca un pericol real de către cei care dețin puterea în România

Poeta crede că modul în care a funcționat echipa guvernamentală a lui Ilie Bolojan a început să genereze încredere în clasa politică. „Întotdeauna am fost considerată prea naivă”, a adăugat Ana Blandiana.

Cărțile Anei Blandiana au fost interzise în mai multe rânduri de către regimul comunist al lui Nicolae Ceaușescu, iar în anii 90 a fost unul dintre militanții proeminenți pentru democratizarea României, fiind unul dintre fondatorii Alianței Civice

Sute de persoane au participat, vineri seară, la protestul intitulat „E nevoie să apărăm democrația!”, în Piața Victoriei din Capitală

„Partidele nu sunt la fel”

–De ce vă aflați în această seară în Piața Victoriei?

-Am venit direct de la aeroport. În Piața Universității, în 1990, tot așa am venit, de la aeroport. Un lucru e sigur: un rău pe care nu-l înțelegi ,ale cărui explicații nu le găsești e mai greu de suportat decât un rău clar. Iar acum singurul adevăr care mi se pare clar este că nu-i adevărat, că n-au dreptate și chiar se descalifică cei care spun că partidele sunt vinovate de acest blocaj. Cu siguranță, partidele nu sunt la fel. Există partide care au respectat întrutotul ideea de a începe să salveze țara, să respecte o coaliție care oricum era contra naturii, dar care putea să funcționeze, dacă ar fi existat patriotismul tuturor. Există liberalii și useriștii care au făcut asta și continuă să facă și există PSD care, într-un mod cu adevărat greu de înțeles, nu fac decât să meargă către propria dispariție. Au făcut tot ce au putut împotriva interesul național și împotriva guvernului din care făceau parte.

Un mister toxic

–Nicușor Dan ce părere v-a făcut în ultima perioadă?

-N-am nicio îndoială că e bolnav, că e anormal, că capul lui funcționează altfel decât capetele noastre Asta nu înseamnă că nu acționează ca un trădător al propriilor idei. Este clar că merge, cu fiecare pas și se adâncește împotriva propriilor lui idei din campania electorală și din viața lui de până atunci. Nu-mi cereți să spun de ce, pentru că chiar nu înțeleg. Iar acest mister toxic este îngrozitor, iar felul în care în ultimele zile sunt atacați cei care au încercat să se țină de cuvânt și să respecte regulile, felul în care sunt inculpați oameni din guvern dovedește într-un mod sfâșietor, aș zice, faptul că aveau dreptate și că de asta le era frică de ei. Vor să-i distrugă pentru că în felul lor de a face în sfîrșit dreptate și curățenie și de a încerca să eradicheze corupția în sfârșit a fost resimțit de către cei care au puterea în România ca un pericol real și folosesc absolut toate mijloacele printre care minciuna și manipularea.

–Vă este teamă că moare democrația din România?

-Mă uitam la noi aici… Dacă ar fi fost 500.000 de oameni – cred că suntem o mie, două – probabil că ar fi fost mai bine. Nu sunt sigură că ar fi contat. Până la urmă, doar în măsura în care există democrație contează și protestele societății civile. Chiar cred că și dacă s-ar ajunge la alegeri anticipate, în acel ultim moment, cred că s-ar vota bine. Cred că felul în care a funcționat echipa lui Bolojan a născut pentru prima oară după foarte mult timp încredere în clasa politică. Mă rog, așa cred eu. Întotdeauna am fost considerată naivă și prea optimistă, dar e adevărat că întotdeauna asta mi-a dat putere să merg înainte.