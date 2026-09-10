Poetul și traducătorul Sorin Mărculescu a murit

Reputatul poet, istoric literar şi traducător Sorin Mărculescu a murit, miercuri, la vârsta de 89 de ani, a anunţat scriitoarea Denisa Comănescu, director general Editura Humanitas Fiction, scrie Agerpres.

„A plecat Sorin Mărculescu, unul dintre marii traducători, hispanist renumit şi poet doldora de carte şi talent. Avea o pasiune pentru T.S. Eliot. R.I.P.!”, a scris Denisa Comănescu pe Facebook.

Fostul ministru al Culturii Vlad Alexandrescu, preşedintele Grupului de Dialog Social, deplânge, la rândul său, moartea apreciatului traducător.

„S-a stins astăzi Sorin Mărculescu. Poet, istoric literar şi traducător excepţional, unul dintre stâlpii pe care s-a construit hispanistica românească, Sorin a trăit în şi prin literatură, cu o exigenţă care nu admitea aproximaţia şi cu o libertate a spiritului pe care anii nu au împuţinat-o. Cultura română îi datorează enorm: cărţi, traduceri care au devenit ele însele opere ale limbii române şi o viaţă întreagă pusă în slujba cuvântului exact. Prin traducerile sale din Cervantes, din Baltasar Gracian şi din marii autori de limbă spaniolă, prin studiile şi ediţiile pe care le-a consacrat literaturii hispanice, Sorin Mărculescu a fost unul dintre cei care au întemeiat hispanistica românească modernă şi i-au fixat standardele de rigoare. Dar astăzi îmi este greu să mă gândesc la toate acestea. Astăzi rămâne mai ales golul lăsat de omul pe care l-am avut atâţia ani aproape: inteligenţa lui neobosită, umorul, curiozitatea, intransigenţele lui, conversaţiile care puteau porni de oriunde şi ajunge foarte departe. Şi acea familiaritate construită în timp, din zile obişnuite, din cărţi, din vorbe şi tăceri, despre care înţelegem abia când dispare cât de mult făcea parte din viaţa noastră. Sorin pleacă dintre noi lăsând în urmă o operă care va rămâne. Nouă ne rămâne însă absenţa lui, atât de greu de cuprins astăzi. Odihnească-se în pace!”, a transmis Alexandrescu.

Şi criticul literar Cosmin Ciotloş a transmis un gând la dispariţia lui Sorin Mărculescu: „Aflu că s-a stins Sorin Mărculescu, admirabil intelectual, traducător de a cărui muncă benedictină mulţi am avut de profitat enorm, uneori fără s-o ştim („Cristul lui Velasquez” de Unamuno e una dintre minunăţiile lui recente), dar şi un poet adevărat, din specia livreştilor rafinaţi, mult prea rar citit ca atare şi preţuit cu prea multă discreţie. Requiescat in pace”.

Criticul şi istoricul literar Paul Cernat a deplâns ca o „veste tristă” plecarea lui Sorin Mărculescu.

„O veste tristă. A murit la aproape 90 de ani (i-ar fi împlinit pe 19 noiembrie) Sorin Mărculescu, distins poet şi eminent traducător. Subţiată de marea cultură a lumii şi adîncită de reflecţia spirituală, poezia sa vizionară şi subtilă (Cartea nunţilor, Locul sîmburelui, Carte singură) e una dintre referinţele majore, deşi discrete, ale liricii postbelice, trecînd dincolo de limitările modernismului tîrziu. Preferata mea rămîne elegiaca Lumină de seară (2000). Hispanistul a dat traduceri de referinţă din Baltasar Gracian (pe care l-a tradus, din cîte ştiu, integral; a fost, pentru mine, o lectură fondatoare intelectual), Calderon de la Barca şi Cervantes (Nuvele exemplare, noua versiune a lui Don Quijote), între altele. A fost şi un eseist substanţial, din familia unui Petru Creţia. Un cărturar umanist dintr-o specie pe cale de dispariţie… Condoleanţe familiei îndoliate, Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris pe Facebook Paul Cernat.

Profesorul Ştefan Colceriu, cercetător ştiinţific la Institutul de Lingvistica „Iorgu Iordan si Al. Rosetti” şi co-fondator al Masteratului de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii din cadrul Universităţii din Bucureşti, a arătat că a „crescut” cu traducerile lui Sorin Mărculescu.

„Am crescut cu traducerile domnului Sorin Mărculescu. Le-am admirat precizia, ingeniozitatea, ascuţimea, bogăţia nuanţei. Am primit la un moment dat şi darul de a-l cunoaşte personal pe domnul Mărculescu. Atunci am mai dobândit un erou exemplar, dacă pot zice aşa. Inteligent, bun, discret. Clar, decisiv, cinstea însăşi. Cavalerismul”, a transmis Ştefan Colceriu, într-o postare pe pagina de Facebook.