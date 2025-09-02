Poliția a împușcat mortal un tunisian care a înjunghiat cinci persoane în Marsilia. Una dintre victime este în stare critică

Polițiștii intervin la locul unde forțele de ordine franceze au împușcat mortal un bărbat suspectat că a înjunghiat cinci persoane în centrul orașului-port Marsilia. Foto: Christophe SIMON / AFP / Profimedia

Un tunisian, care avea asupra sa două cuţite şi o rangă, a murit împuşcat de poliţie în oraşul Marsilia, din sudul Franţei, după ce a înjunghiat cinci persoane într-un hotel, între care managerul şi fiul acestuia, au anunţat marţi procurorul local Nicolas Bessone şi poliţia, relatează Reuters, conform News.ro.

Una dintre persoanele înjunghiate în hotelul din Marsilia se află în stare critică.

Procurorul Bessone a declarat reporterilor că atacatorul, un imigrant legal, fusese evacuat din hotel pentru neplata chiriei.

Incidentul a avut loc la ora locală 14:45 (15:45, ora României) în primul arondisment al oraşului Marsilia.

Atacatorul era „cunoscut ca fiind instabil”, a declarat pentru Le Figaro o sursă apropiată cazului. Cu toate acestea, el nu era sub îngrijire psihiatrică.