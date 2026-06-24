Poliția din Londra extinde folosirea AI și a recunoașterii faciale. Temeri ale societății civile

Poliţia londoneză va accelera utilizarea dronelor, a recunoaşterii faciale şi a inteligenţei artificiale pentru a combate infracţionalitatea, a anunţat miercuri şeful instituţiei, Mark Rowley, informează AFP, preluată de Agerpres.

Această strategie urmăreşte să permită poliţiei să păstreze „un avans asupra infractorilor”, a justificat Rowlwy într-un discurs, în contextul în care utilizarea acestor tehnologii este criticată ca aducând atingere vieţii private.

„Sectorul privat a recurs la date şi la tehnologii sofisticate pentru a anticipa nevoile şi a proteja clienţii în timp real. Publicul aşteaptă acelaşi lucru şi de la poliţie”, a insistat Rowley.

Din octombrie 2025, Metropolitan police (Met) utilizează nouă drone, pe care le testează în răspunsurile la incidente. Dronele sunt adesea „prima resursă” care ajunge la locul incidentului, urmăreşte suspecţii şi îi asistă pe poliţişti pe teren, afirmă Met într-un comunicat difuzat miercuri. Timpul de răspuns la un incident a coborât „în medie la sub două minute”.

Utilizarea dronelor va fi generalizată la întreaga Londră, poliţia vizând dezvoltarea unei „reţele de drone la scara oraşului”.

Parteneriat cu Palantir

În paralel, Met va extinde utilizarea recunoaşterii faciale în direct, în special prin intermediul camerelor de supraveghere instalate în cartiere precum foarte turisticul West End. Această tehnologie a contribuit de la începutul lui 2024 la peste 2.000 de arestări de suspecţi de infracţiuni grave, a indicat poliţia.

Met va intensifica şi utilizarea AI pentru analiza imaginilor de pe cele în jur de un milion de camere de supraveghere instalate în capitală. Conform lui Rowley, un proiect pilot dezvoltat cu Palantir, gigantul american al analizelor de date, a permis deja poliţiei să exploateze mai bine datele pe care le are la dispoziţie.

Recent, primarul laburist al Londrei, Sadiq Khan, a blocat un contract de 50 milioane de lire al Met cu Palantir, invocând probleme în procesul de atribuire.

Recurgerea de către poliţie la aceste instrumente suscită critici. Organizaţia pentru apărarea drepturilor cetăţeneşti Big Brother Watch a denunţat „expansiunea unui stat al supravegherii” şi o atingere adusă vieţii private, atrăgând atenţia şi asupra riscurilor de erori de identificare şi a riscurilor de discriminare.

În aprilie, Înalta Curtae de la Londra a considerat că Met a instituit „protecţii adecvate” pentru a preveni abuzurile după ce un bărbat identificat din eroare ca suspect depusese plângere împotriva poliţiei.