Poliția intervine în apropiere de ambasada Israelului la Londra, la scurt timp după ce pe internet a apărut o amenințare de atacuri cu drone

Polițiști îmbrăcați în echipament de protecție intervin vineri la un incident în apropierea ambasadei Israelului din centrul Londrei, în timp ce ofițerii de combatere a terorismului investighează apariția unui videoclip distribuit online în cursul nopții, în care un grup susține nefondat că a atacat ambasada cu drone care transportă „substanțe periculoase”, potrivit The Guardian.

Poliția Metropolitană a declarat că prezența poliției a fost intensificată în Kensington Gardens după ce au fost descoperite o serie de „obiecte abandonate”. Autoritățile au îndemnat oamenii să evite zona pe durata desfășurării operațiunilor.

Amenințare din mediul online

Acest anunț vine după ce un videoclip, care pare să fi fost postat de un grup islamist legat de Iran, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, arată o țintă suprapusă peste o imagine a ambasadei israeliene. De asemenea, în imaginile postate online pot fi văzuți oameni îmbrăcați în costume de protecție care pilotează drone.

„Serviciul de combatere a terorismului din Londra a luat cunoștință de un videoclip distribuit online în cursul nopții, în care un grup susține că a atacat ambasada Israelului din apropiere cu drone care transportau substanțe periculoase”, au transmis autoritățile.

Intervenție a poliției londoneze în apropiere de Ambasada Israelului la Londra Foto: James Willoughby / Alamy / Profimedia

Poliția a declarat că ambasada nu a fost atacată, dar că detectivii desfășoară anchete pentru a determina autenticitatea videoclipului și pentru a identifica orice legătură potențială între acesta și obiectele aruncate în Kensington Gardens.

„Există o prezență sporită a poliției în Kensington Gardens, iar ofițerii evaluează o serie de obiecte aruncate. Ca măsură de precauție, unii dintre ofițerii care au fost mobilizați poartă îmbrăcăminte de protecție. Recunoaștem că acest lucru poate îngrijora locuitorii din zonă și publicul larg”, a transmis poliția metropolitană.

Recomandările poliției

„Nu considerăm că există un risc sporit pentru siguranța publică în acest moment, dar îi îndemnăm pe cetățeni să evite zona pe durata desfășurării operațiunilor polițienești. Au fost instalate cordoane de securitate, iar accesul publicului în grădini și în zona înconjurătoare este interzis”, a mai transmis poliția.

După declanșarea războiului din Gaza în octombrie 2023, au avut loc mai multe atacuri asupra unor ambasade și reprezentanții diplomatice ale Israelului din lume. Inclusiv în România, în iunie 2024, un cetățean străin a aruncat cu o sticlă incendiară înspre gardul Ambasadei Israelului la București.