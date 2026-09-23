VIDEO Teancuri de bani, ascunse în pereți și podea. Momentul când poliția sparge zidurile casei unui mafiot asociat cu Camorra, în Italia

Poliţia italiană a descoperit la Napoli, în urma unor informaţii, peste 3 milioane de euro în numerar ascunşi în pereţii casei unui presupus baron local al drogurilor, a confirmat miercuri pentru AFP un oficial de rang înalt al parchetului antimafia.

Această confiscare a fost efectuată în cadrul unei anchete demarate în 2023, care a dus, luni, la arestarea a 34 de persoane acuzate că fac parte dintr-o organizaţie criminală înarmată şi că folosesc metode mafiote pentru a face trafic de stupefiante.

Bani lichizi şi o ascunzătoare de arme au fost descoperiţi anul trecut la o proprietate din Caivano, o suburbie din nord-estul oraşului Napoli, în sudul Italiei, aflată sub influenţa Camorrei, a precizat procurorul din Napoli, Nicola Gratteri. Informaţia provenea de la un suspect arestat în iulie 2025, care a devenit martor al acuzării. La două zile după această arestare, poliţia a percheziţionat casa, scrie News.ro.

„Ştiam cu toţii că banii se aflau acolo, dar nu ştiam exact unde; aşa că am percheziţionat casa de la temelii până la acoperiş. Multe dintre aceste teancuri de bani erau ascunse în pereţi, în compartimente amenajate în mobilierul încastrat”, a precizat Nicola Gratteri. „Alte teancuri erau ascunse sub parchet şi sub baza cabinei de duş. Am găsit, de asemenea, arme de tip Kalaşnikov, arme de război” şi „ceasuri de colecţie”, a completat el.

Anchetatorii s-au concentrat asupra unui cartier din Caivano cunoscut ca fiind un centru nevralgic al traficului cu droguri la scară largă, în special de cocaină.

Informatorul a declarat poliţiei că banii erau păstraţi de soţia baronului drogurilor, ai cărei copii minori făceau parte dintr-o echipă însărcinată să-i supravegheze 24 de ore din 24, potrivit site-ului local de ştiri Anteprime24. Ascunzătorile erau, de asemenea, protejate de sisteme electronice de securitate, precizează site-ul.

🔵#Caivano (Napoli) Sono state scoperte durante un’operazione che ha portato a 34 arresti. Banconote per 3milioni e 200mila euro, sono state trovate tumulati nelle pareti. Si tratta di proventi legati a traffico di stupefacenti di associazioni camorristiche. pic.twitter.com/NnaSi28peA — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 21, 2026

Camorra, cu sediul în principal în regiunea Napoli, este una dintre cele trei principale grupări de crimă organizată din Italia, alături de Cosa Nostra din Sicilia şi de ‘Ndrangheta, cu sediul în Calabria.

Interceptările telefonice au jucat un rol esenţial în această anchetă – aşa cum se întâmplă în toate anchetele care vizează crima organizată, a precizat Nicola Gratteri.

Caivano a ajuns pe prima pagină a ziarelor în 2023, după ce a ieşit la iveală violul în grup asupra a două verişoare, în vârstă de 10 şi 11 ani.

Premierul Giorgia Meloni a ordonat o operaţiune de amploare şi a alocat fonduri pentru reconstrucţia centrului sportiv dărăpănat din cartier, pentru recrutarea unui număr mai mare de asistenţi sociali şi pentru deschiderea unei secţii de poliţie. „Dar este evident că traficul nu s-a oprit, ci pur şi simplu s-a mutat în alte zone”, a subliniat Nicola Gratteri.