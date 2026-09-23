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Actualitate

VIDEO Teancuri de bani, ascunse în pereți și podea. Momentul când poliția sparge zidurile casei unui mafiot asociat cu Camorra, în Italia

Andrei Stan
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Poliţia italiană a descoperit la Napoli, în urma unor informaţii, peste 3 milioane de euro în numerar ascunşi în pereţii casei unui presupus baron local al drogurilor, a confirmat miercuri pentru AFP un oficial de rang înalt al parchetului antimafia.

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