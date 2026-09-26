Poliția spaniolă a reușit să repatrieze o tânără din Barcelona care fusese căsătorită forțat în Pakistan

O tânără ce a fost căsătorită cu forța cu un văr în Pakistan, a putut fi adusă înapoi în Spania, a anunțat sâmbătă poliția spaniolă, care continuă ancheta pentru a identifica toate persoanele implicate în acest caz, care a dus deja la arestarea a doi membri ai familiei sale, potrivit AFP.

Originară din Barcelona, ea a călătorit în Pakistan în septembrie 2025, după ce un membru al familiei i-a spus că rudele sale au acceptat în cele din urmă relația ei cu un cetățean pakistanez, proprietarul unui magazin de calculatoare din Barcelona.

Potrivit poliției, ea era însoțită de un unchi. Însă, odată ajunsă acolo, membrii familiei i-ar fi confiscat pașaportul spaniol, și au reținut-o într-o casă a familiei, unde fusese organizată căsătoria ei cu unul dintre verii săi, în ciuda refuzului ei.

Partenerul ei a dat alarma până la urmă în aprilie, după ce el însuși a fost atacat cu un cuțit la Barcelona de către doi bărbați care ar avea legătură cu acest caz.

Poliția spaniolă, în colaborare cu Ambasada Spaniei în Pakistan, a reușit în cele din urmă să o localizeze pe victimă și să organizeze punerea ei în siguranță și întoarcerea în Spania, unde a beneficiat de îngrijire specializată.

Cei doi suspecți arestați, doi bărbați în vârstă de 41 și 45 de ani, sunt bănuiți de trafic de persoane în scopul căsătoriei forțate, potrivit comunicatului poliției regionale catalane. Aceștia au fost arestați pe 21 iulie la aeroportul din Barcelona.

Capitala catalană găzduiește o comunitate pakistaneză numeroasă, cu peste 26.000 de cetățeni pakistanezi înregistrați în oraș, ceea ce o face a treia cea mai numeroasă comunitate de cetățeni străini, după cea italiană și cea columbiană.