Sari direct la conținut
Actualitate

Politicienii cel mai bine priviți în București. Cum îi plasează sondajul CURS pe Nicușor Dan, Ilie Bolojan sau George Simion

HotNews.ro
Politicienii cel mai bine priviți în București. Cum îi plasează sondajul CURS pe Nicușor Dan, Ilie Bolojan sau George Simion
Nicușor Dan și Ilie Bolojan la Cotroceni. Foto: presidency.ro

O pondere de 64% dintre bucureștenii care au răspuns la un sondaj CURS spun că au o părere bună sau foarte bună despre primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță. La polul opus se află liderul AUR, George Simion, despre care 73% dintre cei care au răspuns spun că au o părere proastă sau foarte proastă.

  • Sondajul CURS, institut de sondare deținut de Iosif Buble, a fost realizat pe un eșantion de 1.100 de respondenți din populația adultă rezidentă în București, la domiciliul acestora, în perioada 3–14 noiembrie 2025. Marja maximă de eroare asumată este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Cercetarea îl plasează pe poziția a 2-a pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, despre care 54% dintre respondenți au spus că au o părere bună sau foarte bună, în timp ce 24% au o părere proastă sau foarte proastă. În cazul lui Daniel Băluță, 28% dintre respondenți au o părere proastă sau foarte proastă.

Președintele Nicușor Dan este pe poziția a 3-a în sondajul CURS, cu 49% dintre respondenți având o părere bună sau foarte bună despre fostul primar general al Capitalei, care a lăsat vacantă conducerea municipalității după ce a câștigat alegerile prezidențiale din mai 2025. O pondere de 47% dintre respondenți au spus că au o părere proastă sau foarte proastă despre el.

Șeful statului este urmat de premier. Potrivit cercetării, doar 37% dintre bucureșteni au o părere bună sau foarte bună despre Ilie Bolojan, în timp ce 61% au o părere proastă sau foarte proastă.

Următorii în ierarhia din sondaj sunt Cătălin Drulă, candidatul USR, cu 32% dintre respondenți având o părere bună sau foarte bună despre el, respectiv Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, cu 28%.

În cercetare a fost măsurată și popularitatea lui George Simion în Capitală. Potrivit sondajului, 26% dintre respondenți au o părere bună sau foarte bună despre deputatul de la conducerea AUR, în timp ce 73% au o părere proastă sau foarte proastă despre el.

Sondaj CURS în București, 3-14 noiembrie 2025. Ce părere aveți despre următoarele personalități politice?

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro