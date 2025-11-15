Politicienii cel mai bine priviți în București. Cum îi plasează sondajul CURS pe Nicușor Dan, Ilie Bolojan sau George Simion

O pondere de 64% dintre bucureștenii care au răspuns la un sondaj CURS spun că au o părere bună sau foarte bună despre primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță. La polul opus se află liderul AUR, George Simion, despre care 73% dintre cei care au răspuns spun că au o părere proastă sau foarte proastă.

Sondajul CURS, institut de sondare deținut de Iosif Buble, a fost realizat pe un eșantion de 1.100 de respondenți din populația adultă rezidentă în București, la domiciliul acestora, în perioada 3–14 noiembrie 2025. Marja maximă de eroare asumată este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Cercetarea îl plasează pe poziția a 2-a pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, despre care 54% dintre respondenți au spus că au o părere bună sau foarte bună, în timp ce 24% au o părere proastă sau foarte proastă. În cazul lui Daniel Băluță, 28% dintre respondenți au o părere proastă sau foarte proastă.

Președintele Nicușor Dan este pe poziția a 3-a în sondajul CURS, cu 49% dintre respondenți având o părere bună sau foarte bună despre fostul primar general al Capitalei, care a lăsat vacantă conducerea municipalității după ce a câștigat alegerile prezidențiale din mai 2025. O pondere de 47% dintre respondenți au spus că au o părere proastă sau foarte proastă despre el.

Șeful statului este urmat de premier. Potrivit cercetării, doar 37% dintre bucureșteni au o părere bună sau foarte bună despre Ilie Bolojan, în timp ce 61% au o părere proastă sau foarte proastă.

Următorii în ierarhia din sondaj sunt Cătălin Drulă, candidatul USR, cu 32% dintre respondenți având o părere bună sau foarte bună despre el, respectiv Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, cu 28%.

În cercetare a fost măsurată și popularitatea lui George Simion în Capitală. Potrivit sondajului, 26% dintre respondenți au o părere bună sau foarte bună despre deputatul de la conducerea AUR, în timp ce 73% au o părere proastă sau foarte proastă despre el.