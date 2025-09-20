Polonia a ridicat de urgență avioane de luptă după ce s-a dat o alertă aeriană în aproape toată Ucraina

Avioane poloneze F-16 Fighting Falcon, văzute în timp ce premierul polonez Donald Tusk participă la o întâlnire cu piloții polonezi ai avioanelor de vânătoare F-16 la Baza Aeriană 32, pe 11 septembrie 2025, în Łask, Polonia centrală. Întâlnirea a avut loc în urma unei încălcări fără precedent a spațiului aerian polonez de către dronele rusești. FOTO: Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP / Profimedia

Avioane poloneze și ale aliaților NATO au fost mobilizate sâmbătă dimineața pentru a asigura siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, au declarat forțele armate ale țării membre NATO, scrie Reutes.

„Avioane poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a declarat comandamentul operațional într-o postare pe X.

În timpul nopții, aproape toată Ucraina se afla în stare de alertă aeriană, în urma avertismentelor Forțelor Aeriene Ucrainene cu privire la atacuri rusești cu rachete și drone.