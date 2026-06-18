Polonia anunță reținerea unui suspect în cazul asasinării lui Semion Skrepeţki, artistul rus care plecase din Rusia de teama persecuției politice

Autoritățile poloneze au reținut joi un suspect în cazul uciderii caricaturistului rus Semion Skrepeţki, un critic al președintelui Vladimir Putin, conform anunțului făcut de prim-ministrul Donald Tusk, citat de France 24.

Suspectul a fost reținut de poliție în coordonare cu Agenția poloneză pentru securitate internă, a precizat premierul Tusk, care a dezvăluit că bărbatul în cauză folosea un pașaport georgian. Poliția locală din Lublin a spus că documentul îi aparține unui bărbat în vârstă de 36 de ani.

Robert Kuzovkov, cunoscut și sub numele de Semion Skrepeţki, a fost împușcat mortal în estul Poloniei în această săptămână. Artistul a fost lovit de cinci gloanțe, dintre care unul în cap, spun procurorii.

În dosarul crimei din orașul Biala Podlaska au mai fost reținuți doi belaruși, însă nu au fost puși sub acuzare.

Semion Skrepețki s-a mutat în Polonia în 2021

Skrepeţki era cunoscut pentru caricaturile sale adesea provocatoare, care vizau figuri politice ruse celebre, de la Vladimir Putin și până la dictatorul sovietic Iosif Stalin sau chiar regretatul opozant rus Aleksei Navalnîi, ori liderul cecen Ramzan Kadîrov.

Artistul s-a mutat în Polonia în 2021, spunând că se teme de persecuție politică în Rusia. În exil, el a participat la evenimente ale opoziției ruse, pe care a și criticat-o de-a lungul timpului. Recent a organizat un protest în Germania, la Berlin.

Fără să ofere alte detalii, premierul Poloniei a spus că autoritățile încearcă să identifice persoana care a ordonat crima.

Tot joi, viceministrul polonez pentru afaceri externe, Wladyslaw Bartoszewski, a declarat pentru Radio Zet: „Cecenii, pe care acest bărbat i-a atacat din greu, sunt, de asemenea, potențial suspectați”.