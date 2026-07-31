Polonia își schimbă sistemele de alertare a populației după ce o rachetă rusească s-a prăbușit pe teritoriul țării

Guvernul Poloniei a anunțat vineri o „reformă completă” a protocoalelor sale de urgență și lansarea unei aplicații mobile pentru a alerta cetățenii în caz de alarmă, după criticile primite pentru modul în care a gestionat pătrunderea și explozia unei rachete rusești pe teritoriul polonez, informează agenția EFE, citată de Agerpres.

În declarații pentru postul TVN24, ministrul de interne Marcin Kierwinski a acuzat „deficiențe structurale moștenite în sistemele de alertă și de protecție a populației”, motiv pentru care, a spus el, „prioritatea este acum finalizarea unei reforme complete pentru a recupera timpul pierdut și a construi un sistem modern și eficient de răspuns la amenințări”.

Pe durata celor 13 minute cât a durat situația de urgență declanșată în miez de noapte de pătrunderea unei rachete balistice rusești pe teritoriul Poloniei, autoritățile au decretat folosirea sirenelor antiaeriene, dar nu au trimis notificări cetățenilor din zonă prin niciun mijloc de comunicare.

Conform explicațiilor ministrului de interne, în săptămânile următoare va fi creată o nouă aplicație mobilă care va include toate sistemele de alarmă, atât pentru situații de urgențe, cât și pentru dezastre naturale, care va informa despre alocarea adăposturilor în funcție de locația telefonului și va anunța începutul și sfârșitul situațiilor de alertă.

Măsuri luate de Polonia după ce o rachetă balistică rusească s-a prăbușit pe teritoriul său

„Trăim într-o epocă în care a ști ce înseamnă semnalele de alarmă și cum să reacționezi la ele trebuie să devină o abilitate obișnuită”, a subliniat Kierwinski.

În plus, începând de vineri, toate telefoanele mobile au început să primească un link pentru a descărca versiunea digitală a „Ghidului de siguranță”, un document cu instrucțiuni despre cum să te protejezi în caz de alertă și ce să incluzi în „rucsacul de urgență”.

Premierul polonez Donald Tusk, alături de ministrul său de interne Marcin Kierwinski (dreapta) și ministrul apărării Władysław Kosiniak-Kamysz, FOTO: Wojtek Jargilo / PAP / Profimedia

În zorii zilei de joi, o rachetă balistică rusească cu încărcătură explozivă a încălcat spațiul aerian polonez în timpul unui atac masiv împotriva Ucrainei.

Proiectilul a lovit o zonă nelocuită, situată la aproximativ 60 de kilometri de Lublin, în estul Poloniei, fără a provoca însă victime sau daune.

Impactul proiectilului a creat un crater cu un diametru de zece metri.

Incidentul a fost însoțit de o altă încălcare temporară a spațiului aerian polonez, produsă tot joi. Ea a fost menționată de prim-ministrul Donald Tusk, chiar dacă nu a ajuns să lovească teritoriul Poloniei.