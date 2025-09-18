Polonia raportează o activitate intensificată a dronelor în apropierea uneia dintre granițele sale. „Situația rămâne foarte, foarte tensionată”

Un vehicul blindat polonez multifuncțional „Waran”, echipat cu sistemul de drone Gladius, văzut în timpul exercițiilor militare ale Poloniei și țărilor aliate din cadrul NATO. Orzysz, Polonia, 17 septembrie 2025. FOTO: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Polonia a observat o activitate sporită a dronelor în apropierea frontierei sale cu Belarus în timpul nopții, a anunțat joi guvernul de la Varșovia, după ce și-a închis această graniță înaintea exercițiilor militare ale Minskului cu aliatul său apropiat, Moscova, informează Reuters.

Îngrijorările Poloniei, membră a alianței NATO și a UE, cu privire la amplele exerciții de război „Zapad-2025” („Vest-2025”) s-au intensificat după ce aproximativ 21 de drone rusești au intrat în spațiul său aerian săptămâna trecută, în noaptea de 9-10 septembrie.

Întrebat de ce granița era încă închisă, având în vedere că exercițiile „Zapad” se încheiaseră, ministrul de interne Marcin Kierwinski a spus că Polonia o va redeschide atunci când acestă mișcare va fi una sigură.

„Noaptea trecută, poliția de frontieră a observat o activitate intensificată a dronelor belaruse și rusești care încercau să traverseze spațiul aerian polonez”, a spus el.

„Este clar că situația la granița polono-belarusă rămâne foarte, foarte tensionată”, a adăugat Marcin Kierwinski.

Ministrul nu a oferit mai multe detalii. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a precizat că Polonia nu a intervenit și nu a încercat să doboare dronele.

Belarus și Rusia și-au consolidat legăturile după invadarea Ucrainei de către armata rusă, Minskul permițând Moscovei să trimită, de pe teritoriul belarus, trupe în Ucraina. Polonia a fost până acum unul dintre cei mai mari susținători ai Ucrainei în conflict.

Există șase puncte de trecere a frontierei rutiere între Polonia și Belarus, dintre care patru au fost deja închise de Varșovia din cauza tensiunilor de lungă durată cu Minskul.

Au fost închise și trei puncte de trecere a frontierei feroviare, care erau folosite pentru transportul de mărfuri.

Acord între Polonia și Ucraina

Săptămâna trecută, împotriva dronelor rusești care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei au fost ridicate de la sol avioane de vânătoare F-16 poloneze și F-35 olandeze, staționate în Polonia în cadrul forțelor NATO. Operațiunea a fost costisitoare și a evidențiat golurile în apărarea Alianței împotriva dronelor militare.

Anterior în cursul zilei de joi, ministrul ucrainean al apărării, Denis Șmîhal, a anunțat că trupele și inginerii ucraineni îi vor instrui pe omologii lor polonezi, în cadrul unui grup comun, în domeniul combaterii dronelor.

„Vorbim despre instruirea inginerilor și antrenarea soldaților care vor fi desfășurați și vor apăra spațiul aerian”, le-a spus Șmîhal reporterilor, într-o conferință de presă alături de omologul său polonez, la Kiev.

„Nu vorbim doar despre drone de interceptare, deoarece acesta este doar vârful icebergului care ne permite să ne apărăm împreună spațiul aerian”, a mai spus ministrul ucrainean.

După experiența din războiul cu Rusia, ucrainenii folosesc cel mai frecvent foc de mitralieră împotriva dronelor mitraliere, deși Ucraina dispune și de echipe mobile cu vehicule de teren, de elicoptere și de sisteme Gepard și Skynex furnizate de aliați.

Moscova a susținut că forțele sale atacau Ucraina în momentul incursiunii dronelor și că nu intenționa să lovească ținte din Polonia.