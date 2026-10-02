Polonia – România, LIVE de la 21:45, în Liga Națiunilor. Hagi caută prima victorie / Cine transmite meciul la TV

Polonia și România se duelează în această seară, de la 21:45, în etapa a treia din Liga Națiunilor. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Ambele formații vor căuta prima victorie din această acțiune a naționalelor, fiind clasate pe ultimele două poziții ale grupei.

Totodată, Gică Hagi va încerca să obțină primul succes într-un meci oficial, de la revenirea pe banca primei reprezentative.

Lista celor 23 de jucători aleși de Gică Hagi pentru partida cu Polonia

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata

Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata Mijlocași: Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan

Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan Atacanți: Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia – România 2-1

28 septembrie, 21:45. România – Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia – România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România – Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România – Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia – România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Toate detaliile, pe GOLAZO.ro.