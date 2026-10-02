Polonia – România, LIVE de la 21:45, în Liga Națiunilor. Hagi caută prima victorie / Cine transmite meciul la TV
Polonia și România se duelează în această seară, de la 21:45, în etapa a treia din Liga Națiunilor. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Ambele formații vor căuta prima victorie din această acțiune a naționalelor, fiind clasate pe ultimele două poziții ale grupei.
Totodată, Gică Hagi va încerca să obțină primul succes într-un meci oficial, de la revenirea pe banca primei reprezentative.
Lista celor 23 de jucători aleși de Gică Hagi pentru partida cu Polonia
- Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
- Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata
- Mijlocași: Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan
- Atacanți: Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man
Programul României în Nations League
- 25 septembrie, 21:45. Suedia – România 2-1
- 28 septembrie, 21:45. România – Bosnia 2-4
- 2 octombrie, 21:45. Polonia – România (Stadion Narodowy, Varșovia)
- 5 octombrie, 21:45. România – Suedia (Arena Națională)
- 14 noiembrie, 21:45. România – Polonia (Arena Națională)
- 17 noiembrie, 21:45. Bosnia – România (Bilino Polje Stadium, Zenica)
Toate detaliile, pe GOLAZO.ro.