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Gică Hagi, înaintea meciului cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Polonia – România, LIVE de la 21:45, în Liga Națiunilor. Hagi caută prima victorie / Cine transmite meciul la TV

Otilia Cristea
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Polonia și România se duelează în această seară, de la 21:45, în etapa a treia din Liga Națiunilor. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Ambele formații vor căuta prima victorie din această acțiune a naționalelor, fiind clasate pe ultimele două poziții ale grupei.

Totodată, Gică Hagi va încerca să obțină primul succes într-un meci oficial, de la revenirea pe banca primei reprezentative.

Lista celor 23 de jucători aleși de Gică Hagi pentru partida cu Polonia

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata
  • Mijlocași: Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan
  • Atacanți: Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia – România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România – Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia – România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România – Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România – Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia – România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Toate detaliile, pe GOLAZO.ro.