Polonia, țara în care numărul ultra-bogaților a crescut cel mai mult. Nici România nu e departe

România a înregistrat a patra rată de creștere a numărului de persoane ultra-înstărite pe parcursul ultimilor cinci ani, conform celui mai recent studiu Wealth Report, al companiei globale de consultanță imobiliară Knight Frank. Cea mai mare rată din lume a fost înregistrată de Polonia.

Studiul citat de Notes from Poland se referă la perioada 2021-2026 și acoperă 44 de țări care au în prezent cel puțin 500 de persoane cu o avere netă extrem de mare, definită în cercetare ca fiind de cel puțin 30 de milioane de dolari.

În Polonia, numărul persoanelor din această categorie s-a mărit de peste două ori în ultima jumătate de deceniu, mai precis cu 109,2%, o rată mai mare decât oriunde altundeva în lume.

România ocupă locul al patrulea în această ierarhie, cu o creștere de aproximativ 90%, în timp ce pe locurile 2 și 3 se află Qatar (106,9%), respectiv Turcia (93,6%).

Rata de creștere a numărului de persoane cu o avere netă extrem de mare, 2021-2026, conform studiului Knight Frank. Sursa: Notes from Poland

Pe de altă parte, în termeni absoluți, Polonia are în prezent 3.017 persoane cu o avere netă extrem de mare, potrivit Wealth Report.

Numărul este mai mic decât cel din multe alte state europene, cum ar fi Germania (38.215), Franța (21.518), Italia (15.433), Suedia (6.845) și Danemarca (4.657).

Numărul de persoane cu o avere netă extrem de mare, în termeni absoluți, conform studiului Knight Frank. Sursa: Notes from Poland

Knight Frank estimează, în studiul său, că numărul persoanelor cu o avere netă extrem de mare din Polonia se va mări la 4.906 până în 2031, o rată de creștere de aproape 63%. Conform estimării, doar Indonezia (82%) și Arabia Saudită (63%) vor înregistra rate mai mari ale creșterii numărului de ultra-bogați.

Tot în cazul Poloniei, se preconizează că această țară din centrul Europei va avea a doua cea mai mare rată de creștere a numărului de miliardari în următorii cinci ani, de 123%. În prezent, Polonia are 13 miliardari și va avea 29 până în 2031, estimează compania de consultanță.

Cine va avea mai mulți miliardari decât Polonia

Doar în privința Arabiei Saudite (183%) este preconizată o creștere mai mare a numărului de miliardari în următorii cinci ani, în timp ce Suedia (81%) se situează pe locul al treilea.

În aceste estimări sunt incluse doar țările care au în acest an mai mult de cinci miliardari.

Datele Fondului Monetar Internațional (FMI) arată că Polonia avea în 2024 un PIB per capita de 25.060 de dolari. Spre comparație, în 1994 era de doar 2.700 de dolari.

Proporția oamenilor din țară care declară că simt confort financiar a crescut anul acesta la un nivel record, de 39%, conform celor mai recente rezultate ale unui sondaj de lungă durată realizat de agenția de cercetare de stat CBOS. În 2023, nivelul era de 27%, iar la începutul anilor 1990 era de 3%.

Piața aglomerată Dlugi Targ din Gdansk, Polonia, pe 2 iunie 2024.