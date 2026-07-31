Măsură radicală: Telefoanele mobile, interzise în școlile din Polonia

Președintele polonez Karol Nawrocki a promulgat legea care interzice copiilor utilizarea telefoanelor mobile în școlile primare și în grădinițe, în contextul unei inițiative mai ample a guvernului de la Varșovia de a proteja minorii împotriva dependenței digitale și a conținutului online dăunător.

Nawrocki a semnat legea joi, după ce aceasta a fost adoptată de parlamentul polonez la începutul acestei luni. Restricțiile vor intra în vigoare la 1 septembrie, informează publicația poloneză TVP.

Legea interzice elevilor din școlile primare, atât de stat, cât și private, utilizarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive electronice capabile să comunice sau să înregistreze sunete sau imagini.

Interdicția se va aplica în timpul orelor de curs, al pauzelor și al altor activități desfășurate în incinta școlii, precum și în cadrul activităților educaționale organizate în alte locuri, cum ar fi orele de educație fizică la bazele sportive externe.

Totodată, copiilor de vârstă preșcolară li se va interzice să aducă sau să utilizeze dispozitive electronice în timpul participării la activități educaționale și de îngrijire, inclusiv la cele organizate în afara incintei grădiniței.

Excepțiile permise

Se vor aplica excepții în cazul în care un profesor decide că un dispozitiv este necesar pentru o lecție sau o evaluare, atunci când un elev are nevoie urgentă să-și contacteze părinții sau când există o amenințare imediată la adresa sănătății sau a vieții.

Directorii școlilor vor putea, de asemenea, să permită anumitor elevi să utilizeze dispozitive din cauza unei boli, a unui handicap sau a altor nevoi speciale, inclusiv aplicații mobile folosite pentru monitorizarea stării lor de sănătate. Excepția se va aplica și copiilor de vârstă preșcolară.

Restricțiile la nivel național nu se vor aplica liceelor, dar aceste instituții de învățământ vor avea dreptul să introducă propriile interdicții sau să stabilească condiții privind utilizarea dispozitivelor mobile de către elevi.

Măsuri mai ample

Interdicția survine în contextul în care guvernul are în vedere restricții mai ample privind accesul minorilor la platformele online, inclusiv planuri de a împiedica copiii sub 15 ani să utilizeze rețelele de socializare și de a introduce cerințe de verificare a vârstei pentru site-urile destinate adulților.

Australia a devenit prima țară care a adoptat o legislație care interzice utilizarea rețelelor de socializare de către copiii sub 16 ani, o măsură care a determinat de atunci guvernele din întreaga Europă – inclusiv Danemarca, Franța, Spania, Grecia și Regatul Unit – să analizeze restricții similare.

Un sondaj realizat de SW Research pentru ziarul polonez Rzeczpospolita la începutul acestui an arăta că 64,3% dintre polonezi susțin interzicerea utilizării rețelelor de socializare de către copiii sub 16 ani.

Profesoară care interzice utilizarea telefonului mobil într-o sală de clasă. Imagine ilustrativă. FOTO: © Robert Kneschke | Dreamstime.com