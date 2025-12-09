Prima țară din lume care a interzis rețelele sociale copiilor sub 16 ani. Măsura a intrat oficial în vigoare

Australia a devenit prima țară care a interzis accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale. Accesul la platforme precum TikTok, YouTube, Instagram și Facebook este oprit începând de la miezul nopții, scrie Reuters.

Zece dintre cele mai mari platforme au fost obligate să blocheze accesul copiilor de la miezul nopții de miercuri (ora 15:00 marți în România), sub amenințarea unor amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (aproximativ 28,5 milioane de euro), potrivit noii legi. Măsura a fost criticată de marile companii de tehnologie și de susținătorii libertății de exprimare, dar a fost salutată de părinți și de organizațiile pentru protecția copiilor.

Interdicția este urmărită îndeaproape de alte țări care iau în calcul măsuri similare, pe fondul îngrijorărilor legate de impactul rețelelor sociale asupra sănătății și siguranței copiilor.

Într-un mesaj video despre care Sky News Australia a anunțat că va fi difuzat în școli săptămâna aceasta, premierul Anthony Albanese a spus că scopul interdicției este sprijinirea tinerilor australieni și reducerea presiunii generate de fluxurile nesfârșite și algoritmi.

„Profitați de vacanța școlară care urmează. În loc să o petreceți derulând pe telefon, începeți un nou sport, învățați un instrument sau citiți cartea care stă de ceva vreme pe raft”, a spus el.

„Și, foarte important, petreceți timp de calitate cu prietenii și familia, față în față”, a continuat premierul australian.

Australia ar putea crea un precedent

Implementarea pune capăt unui an de speculații privind posibilitatea ca un stat să blocheze accesul copiilor la tehnologii care fac parte din viața de zi cu zi.

Totodată, începe un experiment în timp real, care va fi analizat la nivel global de parlamentari nemulțumiți de ceea ce ei consideră a fi o industrie tech prea lentă în adoptarea măsurilor de reducere a riscurilor.

„Deși Australia este prima care adoptă astfel de restricții, este puțin probabil să fie ultima”, a declarat Tama Leaver, profesor de studii despre internet la Universitatea Curtin.

„Guvernele din întreaga lume urmăresc cum a fost înfruntată cu succes puterea Big Tech. Interdicția rețelelor sociale din Australia … este, într-un fel, un canar în mina de cărbune.”

Guverne din Danemarca până în Malaysia și chiar unele state din SUA afirmă că au în plan măsuri similare, la patru ani după scurgerea unor documente interne ale Meta, care sugerau că firma știa că produsele sale contribuie la probleme de imagine corporală la adolescenți. Meta a spus că are instrumente pentru protecția copiilor.