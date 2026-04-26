Poluare cu steril de minereuri neferoase într-o localitate din Maramureș. Praful a fost ridicat de vântul puternic

Pulberi de praf steril de pe trei iazurile cu conţinut de minereu neferos au fost antrenate de vântul puternic, ajungând în localităţile situate în vecinătatea municipiului Baia Mare, a declarat duminică, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Maramureş, Dan Bucă.

„Vântul a fost destul de puternic şi în unele momente a dezvoltat o viteză între 50 şi 70 de kilometri pe oră. Astfel, vântul puternic a ridicat în aer particule de praf steril de pe iazurile Bozânta Mare, Romaltyn – fost Aurul şi Tăuţii de Sus care a ajuns în localităţile limitrofe. Fenomenul a creat o stare de disconfort pentru cetăţeni, iar vizibilitatea atmosferică a fost, în unele momente, redusă”, a declarat Dan Bucă.

El a precizat că un laborator mobil al Agenţiei de Protecţie a Mediului (APM) a fost deplasat în teren.

„Autolaboratorul APM a fost dus în localitatea Lăpuşel (aproape de unul dintre iazuri – n.r.) pentru efectuarea de măsurători”, a mai spus Dan Bucă.

Potrivit acestuia, nu au fost raportate probleme de sănătate din partea populaţiei, dar au fost apeluri care au sesizat că praful de steril a fost ridicat de vânt şi transportat spre zone locuite.

În cursul zilei de duminică, CJSU Maramureş a emis o avertizare meteorologică de tip Cod Galben şi Cod Portocaliu, care estima intensificări ale vântului, care pot atinge viteze semnificative la nivel local, de 50-70 km/h.