Ponta: Mă consider nou în politic, pentru că sunt total diferit de acum 10-11 ani, viața m-a supus unor încercări. Nu mai sunt un „cârlan”, un animal tânăr și zbuciumat / Sunt un om liber, fără un partid în spate

Candidatul Independent la prezidențiale, Victor Ponta, a susținut luni, la HotSpot, că se consideră „nou în politică” pentru că s-a schimbat în ultimii 11 ani, de când a candidat prima dată în cursa pentru Cotroceni din partea PSD. El a susținut că acum este „liber”, fără riscul de a ajunge o „marionetă” a partidelor.

Întrebat dacă înțelege nevoia oamenilor de a vedea persoane noi în politică, el a declarat că este nevoie de oameni noi „peste tot, nu doar în politică”.

„Tot ce e nou ne place. Și din punct de vedere tehnologic, noul telefon, noua mașină. E normal ca politica să folosească experiență, dar să aducă oameni noi. Absolut de acord. Depinde și ce înseamnă nou. Că uneori nou s-ar putea să fie ceva greșit”, a spus Ponta.

„Sunt total diferit față de acum 10-11 ani. Viața m-a pus în niște încercări, din care am avut foarte mult de învățat. Patru ani nu am avut nicio legătură cu politica, am plătit taxe, impozite, am plătit oameni, am avut controale de la ANAF și asta m-a ajutat și din partea cealaltă. Că una e când vezi de la Palatul Victoria, alta când vezi din partea cealaltă”, a adăugat el.

Un fost premier PSD este „nou în politică”?

Întrebat dacă poate un fost premier PSD și șef de partid să fie considerat „nou în politică”, el a spus că este nou în fiecare zi, pentru că „în fiecare zi învâț”. „Sunt nou și față de ieri. Și ieri am învățat lucruri noi. Cred că lumea este schimbată de cei care pot să se schimbe pe ei”.

„Nu simpla trecere a timpului. Nu mai sunt un cârlan. Domnul Iliescu a folosit acest termen pentru mine, l-am folosit și eu ieri pentru George Simion, pentru că i se potrivește în acest moment. Ceva foarte tânăr, un animal zbuciumat, care nu înțelege că sunt poziții în care tot ceea ce faci tu, non-stop, afectează direct sau indirect viața a 25 de milioane de oameni”, a mai spus Ponta.

Candidatura la prezidențiale, „cel mai important” test

Fostul lider PSD a susținut că intrarea sa în cursa pentru Cotroceni este „cel mai important” test.

„Mult mai important decât acum 11 ani, atunci eram mult prea necopt. Căram în spate un bagaj, al lipsei mele de experiență, dar și al PSD-ului. Domnul Iohannis nu zicea „tu Ponta”, îmi arăta pe Vanghelie, pe Oprișan. Acum sunt mult mai liber. Nu depind de liderii de partide, e un mare avantaj. Pentru că eu nu plec de la dumneavoastră și nu trebuie să cer voie domnului Ciolacu, Predoiu sau Hunor Kelemen”, a declarat el.

Candidatul independent a spus că în 2014, când a candidat la prezidențiale din partea PSD era „dependent”. „Și orice candidat la prezidențiale care este dependent de șefii de partide, devine o marionetă sau devine un președinte abuziv, care vrea să își conducă un partid”.

„Atunci aveam impresia că le știu pe toate la 40 de ani. Sunt mult mai liber și datoria mea e strict față de cei care mă votează și cei care nu mă votează. Pentru că un președinte nu poate să îi reprezinte doar pe cei care l-au votat”, a concluzionat el.