Ponturi de București de la Banca Transilvania: locuri de descoperit și avantaje de care să te bucuri

Bucureștiul are mereu ceva de oferit, chiar și atunci când ai impresia că îl cunoști bine. Iar de acum, unele dintre ieșirile, locurile și experiențele din oraș vin și cu avantaje în plus pentru clienții Băncii Transilvania. Pe pagina Ponturi de București, banca adună oferte și beneficii: de la reduceri și cashback până la puncte Star, rate fără dobândă și experiențe speciale. Poate fi și un motiv bun să te întorci într-un loc care îți place deja. Sau să-l descoperi, în sfârșit, pe cel pe lângă care ai trecut de atâtea ori.

Ce înseamnă Bucureștiul pentru tine? Poate e cafeneaua în care intri deja fără să te mai uiți la meniu, restaurantul pe care îl recomanzi de fiecare dată când cineva te întreabă unde să mănânce bine sau muzeul pe lângă care ai trecut de zeci de ori și pe care, într-o sâmbătă, te-ai hotărât în sfârșit să-l descoperi. Poate e un loc nou, salvat de ceva vreme pe telefon, la care tot spui că ajungi weekendul viitor.

Dincolo de aglomerație, trafic și traseele pe care le facem aproape zilnic, fiecare dintre noi are propriul București. Iar uneori e suficient un pont bun ca să ieșim puțin din rutină. De aici pornește și Ponturi de București, pagina pe care Banca Transilvania adună oferte și beneficii disponibile pentru clienții săi. Practic, un loc în care poți vedea ce avantaje ai atunci când îți faci planuri prin oraș.

Un pont bun pentru următoarea ieșire

De câte ori nu ți s-a întâmplat să cauți un restaurant pentru o cină, un loc în care să bei o cafea, o idee pentru weekend sau pur și simplu ceva diferit de făcut? Uneori ai deja planul, alteori cauți puțină inspirație. Ponturi de București poate fi unul dintre locurile de unde să începi.

Ofertele sunt actualizate constant, așa că, înainte de următoarea ieșire, merită să arunci o privire și să vezi dacă printre ele se află ceva potrivit pentru tine

Bucureștiul pe care îl știi, dar pe care încă îl descoperi

Farmecul unui oraș nu stă doar în locurile cunoscute, ci și în cele pe care încă nu le-ai încercat. În restaurantul pe care l-ai văzut de câteva ori în drum spre casă. În cafeneaua despre care ți-a povestit un prieten. Într-o expoziție pe care ai salvat-o pentru weekend sau într-o experiență la care poate nu te-ai fi gândit singur.

Și poate tocmai aici te poate ajuta Ponturi de București: nu doar să descoperi ofertele disponibile, ci și să găsești idei pentru momentele în care vrei să faci ceva prin oraș și încă nu știi exact ce. Iar dacă planul vine și cu un avantaj în plus, cu atât mai bine.

Articol susținut de Banca Transilvania