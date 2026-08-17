Popularitatea lui Trump, la cel mai scăzut nivel din mandat. Republicanii pierd teren pe un subiect cheie, înaintea alegerilor din noiembrie

Nivelul de aprobare a activității președintelui american Donald Trump a scăzut la 33%, cel mai mic nivel din actualul său mandat la Casa Albă, conform unui sondaj Reuters/Ipsos.

În cadrul cercetării, care a durat patru zile și s-a încheiat luni, doar 33% dintre respondenți au spus că aprobă activitatea lui Donald Trump la Casa Albă, în timp ce 64% o dezaprobă. Nivelul de aprobare a scăzut de la 35%, comparativ cu un sondaj anterior din această lună, și este mai mic decât în oricare alt moment din cel de-al doilea mandat prezidențial al său.

La 33%, a egalat cel mai mic nivel din primul mandat al lui Trump, atins în decembrie 2017.

Îngrijorări legate de războiul din Iran și prețul benzinei

Popularitatea lui Trump a fost afectată de războiul lansat alături de Israel împotriva Iranului în 28 februarie. Conflictul a paralizat o cincime din comerțul global cu petrol declanșând o creștere a prețului benzinei care afectează gospodăriile americane – și pe republicanii lui Trump care vor să păstreze controlul Congresului după alegerile intermediare din noiembrie.

Conform sondajului Reuters/Ipsos, aproximativ 80% dintre americani – printre care 87% dintre democrați și 71% dintre republicani – cred că implicarea SUA în Iran „va continua pentru o perioadă extinsă de timp”. Doar 16% au spus că războiul se va termina probabil în câteva săptămâni.

Preocupările americanilor în ceea ce privește prețul benzinei și efectele războiului din Iran stârnesc îngrijorare în rândul republicanilor înaintea alegerilor din 3 noiembrie.

Sondajele Reuters/Ipsos din această lună arată că electoratul îi preferă pe democrați în detrimentul republicanilor ca administratori mai buni ai economiei, pentru prima oară în aproximativ un deceniu.

Potrivit celui mai recent sondaj, 38% dintre alegători cred că democrații se vor descurca mai bine cu economia, comparativ cu cei 35% care preferă abordarea republicană. Democrații sunt, de asemenea, considerați a fi mai pregătiți pentru a gestiona costul vieții.

Republicanii pierd teren și în materie de politică a imigrației

Abordarea republicană în ceea ce privește imigrația a rămas mai populară decât cea democrată pe parcursul mandatului lui Trump, însă republicanii pierd teren pe fondul confruntărilor mortale dintre autorități și imigranți, precum și al creșterii numărului de deținuți, mai susține Reuters.

Circa 40% dintre alegătorii înregistrați au spus că republicanii au o abordare mai bună în ceea ce privește politica imigrației, comparativ cu 38% care îi preferă pe democrați, conform ultimului sondaj Reuters/Ipsos. Este, însă, cea mai mică diferență din mandatul lui Trump. Avansul republicanilor era de 26% în ianuarie 2025.