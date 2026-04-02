Mașinile hibrid nu vor mai avea gratuitate la parcare de la 1 mai în București. Electricele rămân cu facilitatea până la finalul lui 2027

Mașinile hibrid pierd gratuitatea la parcare, în parcările Primăriei Capitalei, cele marcate cu albastru, de la 1 mai 2026, potrivit unui proiect propus de primarul general, Ciprian Ciucu, și aprobat joi de Consiliul General al Municipiului București. Pentru mașinile electrice gratuitatea rămâne în vigoare până la finalul anului 2027.

Gratuitatea la parcare pentru mașinile electrice și hibrid fost acordată de Consiliul General în urmă cu 10 ani, doar pentru mașinile înmatriculate în București.

Primarul Ciprian Ciucu a propus eliminarea gratuităților atât pentru mașinile electrice cât și pentru cele hibrid. Însă USR, REPER și PSD au depus amendamente, ca gratuitatea să fie păstrată pentru electrice. USR a cerut ca gratuitatea să fie păstrată pentru electrice până la finalul lui 2027. REPER a cerut ca gratuitatea să fie păstrată pentru electrice pentru încă 2 ani, iar grupul PSD a cerut ca gratuitatea să fie păstrată pentru electrice până la finalul anului. În final, s-a făcut un amendament comun PSD, PUSL și USR, care a propus ca gratuitatea să fie păstrată pentru mașinile electrice până la finalul anului 2027, care a fost aprobat.

Primarul Ciprian Ciucu a motivat că în București sunt 45.000 de locuri de parcare cu plată, în administrarea Primăriei Capitalei și 90.000 de mașini hibrid și electrice care beneficiază de această gratuitate.

La ședință au participat și cetățeni care au cerut consilierilor să prelungească gratuitatea pentru mașinile electrice.

„Vă înțeleg punctul de vedere referitor la creșterea încasărilor, dar în același timp trebuie să ne uităm și la alte capitale europene care sunt cu mulți pași la tranziția către un trafic fără emisii. Dacă gratuitatea se elimină, cei care au mașini electrice sunt pe același picior de egalitate cu cei care au diesel”, a declarat Tudor Roșca.

Răzvan Nițu, consilier general PUSL și membru în AGA la Compania de Parking, a declarat că măsura de eliminare a gratuității este bună.

„Cu cât înotați împotriva curentului și o faceți corect o să vă susțin necondiționat. Este o măsură foarte bună. Această companie trebuie susținută în sensul eliminării acestor gratuități, astfel încât să facă investiții, iar Primăria să beneficieze de un venit cât mai mare din această activitate”, a declarat Nițu.

O mașină electrică ocupă același spațiu ca o mașină neelectrică

Primarul Ciprian Ciucu a declarat că păstrarea acestor gratuități încurajează folosirea mașinii personale.

„Îi respect pe posesorii de mașini electrice că s-au gândit să cumpere mașini electrice ca să polueze mai puțin. (…) Orice gratuitate pentru mașini transmite soluția că mașina este soluția. Transportul în comun este soluția, transportul alternativ este soluția. Orice încurajare a transportului individual nu va duce la o politică de mobilitate bună pe termen lung. Calitatea aerului se va îmbunătăți dacă vom introduce zone cu emisii reduse sau cu emisii zero, am vorbit cu colegii să instituim astfel de zone. (…) O mașină electrică ocupă același spațiu ca o mașină neelectrică”, a declarat Ciucu.

Primarul general spune că pe lângă eliminarea gratuităților este important ca oamenii să plătească parcarea atunci când parchează în parcările Primăriei, lucru care până acum nu s-a întâmplat.

„De când am venit eu a crescut cu 10% conformarea datorită controalelor făcute de compania de parking împreună cu Poliția Locală”, a mai spus Ciucu.

Primarul general a mai argumentat în referatul de aprobare că gratuitatea nelimitată a condus la utilizarea locurilor de parcare ca spații de staționare pe termen lung, scăzând drastic rata de rotație a vehiculelor, se mai arată în document.

„Introducerea unui regim de tarifare diferențiat pe zone este singura metodă prin care se poate asigura accesul echitabil la domeniul public și eliberarea locurilor după finalizarea nevoii reale de deplasare”, se mai arată în raportul de specialitate.

Primarul general mai susține că obiectivul de încurajare a achiziției de vehicule nepoluante a fost atins prin creșterea exponențială a parcului auto de acest tip.

Fără gratuitate la parcare pentru jurnaliști

Consiliul General a aprobat joi și proiectul care vizează anularea gratuităților la parcare și la anumite activități culturale pentru jurnaliști.

„Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 305 din data de 31.10.2016 privind asigurarea accesului gratuit al jurnaliștilor la programele/proiectele instituțiilor/serviciilor publice de cultură de interes local din subordinea Consiliului General al Municipiului București, precum și utilizarea gratuită de către aceștia a parcărilor publice de utilitate generala de pe teritoriul Municipiului București, precum și a parcărilor aferente instituțiilor/serviciilor publice de cultură de interes local din subordinea Consiliului General”, se arată în proiectul de hotărâre inițiat de primarul Ciprian Ciucu și aprobat de Consiliul General.

„Numărul vehiculelor înregistrate pentru a beneficia de gratuitate a crescut constant, punand o presiune majoră pe locurile de parcare aparținând domeniului public și privat al Municipiului București. Nu mai poate fi justificată menținerea gratuității nelimitate fără a afecta accesul publicului larg la infrastructura orașului”, se arată în document.

Primarul general, Ciprian Ciucu, a declarat că aproximativ 6000 de jurnaliști beneficiază de această gratuitate.

Câte mașini electrice și hibrid sunt înmatriculate în București

Potrivit datelor furnizate de Direcția Generală de Permise și Înmatriculări, la solicitarea HotNews.ro, la finalul anului 2025, în București erau înmatriculate 1.691.056 mașini. Dintre acestea, 25.425 sunt electrice și 170.785 hibrid.

În ceea ce privește vechimea, din cele aproape 1,7 milioane de mașini, 203.100 au o vechime mai mică de 2 ani, 235.455 între 3 și 5 ani, 872.187 peste 12 ani, 314.590 între 16 și 20 de ani, iar restul peste 20 de ani.

Bază de date pentru verificarea permiselor de parcare pentru persoanele cu dizabilități

Consiliul General a mai aprobat și digitalizarea procesului de verificare a valabilității permiselor de parcare a persoanelor cu dizabilități. Pe scurt, se va face o bază de date, care să includă permisele de parcare eliberate de toate cele 6 Sectoare ale Bucureștiului, astfel încât Compania de Parking, cea care gestionează parcările „albastre” ale Primăriei Capitalei, să poată depista permisele false sau expirate.