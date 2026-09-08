Post de televiziune din Kiev, lovit de un atac rusesc cu dronă. Zelenski: „În plină zi, când jurnaliștii erau în direct”

Un atac rusesc cu dronă a avariat marți clădirea postului de televiziune ucrainean „My Ukraina” din Kiev, rănind cinci persoane, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Chiar în plină zi, în timp ce jurnaliștii erau în direct”, a scris Zelenski pe rețelele de socializare.

El a acuzat Rusia că a vizat în mod deliberat postul de televiziune și a cerut un răspuns internațional, relatează agențiile DPA și Agerpres. „Trebuie să existe un răspuns la acest atac din partea Europei și a lumii”, a spus Zelenski.

„My Ukraina” este un canal de știri lansat în 2022 în urma invaziei Rusiei în Ucraina. Este unul dintre numeroasele posturi care contribuie la United News, un program comun de știri de televiziune non-stop înființat la începutul războiului.

Producătorul general al postului, Iuri Suhak, a afirmat de asemenea că imobilul a fost direct vizat.

„Atacul a fost îndreptat spre redacție”, a spus el.

Ferestrele clădirii fuseseră deja avariate de unda de șoc de la un atac lansat la mijlocul lunii august în capitala Kiev, a adăugat Suhak.