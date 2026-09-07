Povestea care te face să privești altfel vârsta, viața și muntele – „Hoinari prin Munți”, din 11 septembrie, în cinematografe

După o vară în care a străbătut țara în cadrul unei caravane naționale cu peste 35 de proiecții, „Hoinari prin Munți”, documentarul regizat de Cosmin Dumitrache, intră de vineri, 11 septembrie, în cinematografele din întreaga țară.

București, Timișoara, Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca, Arad, Craiova, Galați, Pitești, Suceava, Iași, Ploiești, Târgu Mureș, Sinaia, Baia Mare sau Bistrița sunt doar câteva dintre orașele unde se va putea viziona filmul, începând de vineri. Biletele pentru toate proiecțiile se pot achiziționa de pe site-ul oficial – https://hoinariprinmunti.ro/.

Documentarul a fost întâmpinat cu un entuziasm care a depășit așteptările echipei, cu săli pline, întâlniri emoționante și un feedback extraordinar din partea publicului. De la un oraș la altul, spectatorii au descoperit povestea lui Dinu și Marlene Mititeanu, montaniarzii clujeni care au făcut din munte nu doar o pasiune, ci un adevărat mod de viață.

„Au trecut două luni de la avanpremiera filmului, după care au urmat peste 35 de prezentări din „Via Cinematografica”, cum a numit cineva caravana noastră națională. Cam peste tot am avut săli pline și am asistat la o atmosferă de entuziasm, cu îndelungi aplauze. Bănuiam că filmul va fi bine primit, însă reacțiile și bucuria spectatorilor au fost peste așteptări. Vă invităm la film din 11 septembrie în cinematografele din toată țara și sperăm ca povestea noastră să fie o sursă de inspirație pentru voi toți, să ieșiți mai des în natură și pe munte și să le descoperiți cu inima și sufletul deschise”, au menționat Dinu și Marlene Mititeanu.

Un documentar despre iubire, libertate și bucuria de a trăi viața din plin, la orice vârstă

La 87 de ani, Dinu Mititeanu continuă să trăiască muntele cu aceeași energie și pasiune. Împreună cu Marlene, face de peste 25 de ani Revelionul și Crăciunul în cort, inclusiv atunci când temperaturile coboară la -20 de grade, a parcurs integral Via Transilvanica de la nord la sud, tot la cort, în prezent bucurându-se de traseu și în sens invers. Una dintre cele mai mari realizări ale lui Dinu Mititeanu rămâne ascensiunea a 33 de vârfuri de peste 4.000 de metri, în Alpi, între 70 și 80 de ani. Acestea nu au fost simple drumeții, ci ascensiuni tehnice pe vârfuri emblematice precum Mont Blanc, Matterhorn, Monte Rosa sau Dom, toate alături de soția sa, Marlene. Cei doi sunt un exemplu pentru comunitatea montaniarzilor: un cuplu care, după decenii petrecute împreună, își păstrează intactă bucuria de a descoperi muntele și de a-l trăi unul alături de celălalt.

Spectatorii vor putea descoperi în film secvențe din turele lor montane din Carpați, Alpi și Patagonia, dar și imagini de la escaladă, via ferrata și ascensiuni alpine, filmate de-a lungul celor șase ani în care a fost realizat documentarul. Lor li se adaugă imagini din arhiva personală, din primele lor expediții, dar și fragmente din poveștile fiecăruia cu muntele, de dinainte să se întâlnească. Documentarul conturează astfel nu doar povestea de cuplu a lui Dinu și Marlene, ci și perspectiva celor dragi – familie și prieteni apropiați – asupra legăturii lor profunde cu muntele.

Mai mult decât o poveste despre munte, „Hoinari prin Munți” este o invitație de a privi mersul pe munte ca pe un act cultural: o formă de a descoperi locuri și oameni, de a înțelege lumea și chiar de a lăsa loc întâlnirii cu sinele, reflectând totodată la importanța de a privi natura cu atenție, de a o prețui și de a o trata cu respect.

„A fost o perioadă intensă pentru mine, ca regizor și producător al acestui film, dar și pentru întreaga echipă. După avanpremierele de la TIFF și de la București, ne-am luat energie cât pentru un an din caravana națională, care a fost absolut minunată, fără exagerare. Acum facem următorul pas, lansarea în cinema, și ce îmi doresc e ca filmul să nu se termine odată cu genericul, ci să continue în fiecare om care pleacă din sală cu dorința de a privi altfel muntele și, poate, propria viață – cu bucurie, cu poftă de cutreierat poteci, dar și cu mult respect pentru natură. Ne vedem la film, din 11 septembrie!”, spune Cosmin Dumitrache, regizorul filmului.

Dinu și Marlene Mititeanu vizionând filmul

Despre Cosmin Dumitrache

​​Cosmin Dumitrache este regizor, producător și videograf multipremiat, câștigător TIFF și Gopo, cunoscut pentru proiecte emblematice precum România Sălbatică, Wild Transylvania, Zanzibar Untold, Arhitecții Naturii și Delta Sălbatică. Documentarele sale au fost difuzate în peste 50 de țări, pe platforme de prestigiu precum HBO, Discovery, BBC, PBS America și National Geographic, transformându-l într-un adevărat ambasador vizual al biodiversității României și nu numai.

A lucrat la numeroase proiecte de conservare și promovare a parcurilor naționale din România, materialele sale fiind adesea folosite în campanii de educație ecologică. Alături de Dan Dinu este co-realizator al casei de producție NTD Film.

Mai multe informații despre activitatea lui Cosmin Dumitrache: https://www.cosmindumitrachefilms.com/

Despre Dinu și Marlene Mititeanu

Dinu Mititeanu este o figură emblematică a alpinismului și educației montane din România, adesea numit „conștiința muntelui”. Chiar și la 87 de ani, continuă să parcurgă trasee montane și să inspire prin exemplul său de longevitate și viață activă. Blogul său documentează sute de trasee în Carpați, Alpi și până în Patagonia, împărtășind detalii prețioase despre un stil de viață la înălțime. A publicat șase cărți în Colecția verde a editurii România pitorească, iar în 2027 va apărea „Via Transilvanica în ambele sensuri”. În plus, Dinu este documentarist, corector de ghiduri montane, veteran Salvamont și creator de comunitate, devenind un mentor pentru cei care doresc să învețe etica muntelui.

Marlene Mititeanu nu este doar „soția care îl însoțește” pe Dinu, ci partenerul său de coardă, indispensabil în fiecare ascensiune. Cu rigoare, observație atentă și disciplină, ea gestionează detaliile și transformă fiecare traseu tehnic într-o poveste vizuală memorabilă pentru publicul lor. Marlene este un simbol al emancipării prin sport și natură, un model de sănătate, curaj și optimism pentru generațiile de femei care vor să își cucerească propriii munți.

Mai multe informații despre cei doi, pe https://dinumititeanu.ro/

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