Povestea din interior a revenirii lui Trump la putere. Lecțiile economice

Recent, a apărut o carte: „Răzbunare: Povestea din interior a revenirii lui Trump la putere” este o carte non-ficțiune politică scrisă de Alex Isenstadt, reporter politic senior la Axios. Cartea se bazează pe mai mult de 300 de interviuri cu persoane apropiate lui Trump.

În principiu, cartea nu e despre economie. Este o relatare rapidă a campaniei de realegere a lui Donald Trump, care a sfidat istoria, ilustrând modul în care a depășit provocări aparent insurmontabile pentru a reveni la Casa Albă.

Are multe scene amuzante. E povestit episodul în care JD Vance trece de la dușman la un apropiat confident al lui Trump. Președintele l-a „iertat” pe JD Vance, care fusese foarte critic față de el în trecut. Trump era mereu receptiv față de foștii detractori care voiau să-i sărute inelul scrie Isenstadt. Această logică de „Naș” este proprie lui Trump.

Cartea mai arată cum în drumul spre realegere, Trump a apleta la orice truc: viraje bruște de opinii, sau comentarii și comportamente care aproape că te smintesc.

Pe scurt, cartea nu e o comedie, dar absurdul situațiilor întâlnite în campania Trump furnizează umor negru din belșug. The Guardian a rezumat-o plastic drept „un festin de bârfe amestecate cu venin” .

Accesul și reportajul

Isenstadt îi poartă pe cititori adânc în Mar-a-Lago, în sălile de judecată și la bordul „Trump Force One” pentru a arăta cum Trump și echipa sa au răspuns, au depășit și, în unele cazuri, au provocat fiecare moment suprarealist din campania prezidențială.

Portretul central

Isenstadt creionează un portret profund revelator al unui om hotărât să se întoarcă la Casa Albă cu orice preț – și care s-a portretizat cu succes ca un avatar al răzbunării pentru milioanele de americani care au votat pentru el.

„Răzbunarea” nu este o carte de economie și nu își propune să predea lecții economice. Dar există câteva concluzii economice și politico-economice implicite care reies din relatare:

Nemulțumirile economice ale alegătorilor sunt întotdeauna o forță decisivă

Cartea arată clar că Trump a reușit să profite de frustrarea economică larg răspândită. S-a portretizat ca un avatar al răzbunării pentru milioanele de americani care au votat pentru el, iar o mare parte din acest resentiment a fost înrădăcinat în criza costului vieții din perioada Biden. Lecția implicită este că atunci când alegătorii se simt lăsați în urmă din punct de vedere economic, cei de la putere sunt extrem de vulnerabili, și vor plăti prețul, indiferent de statisticile macroeconomice.

Percepția economiei contează mai mult decât datele

Deși Isenstadt nu o formulează în mod explicit în acest fel, cartea ilustrează un fenomen economico-politic binecunoscut: inflația scăzuse semnificativ față de vârful din 2022, însă alegătorii încă îi pedepseau pe democrați. Decalajul dintre indicatorii economici oficiali și modul în care oamenii se simt în legătură cu finanțele lor s-a dovedit decisiv. Percepția e una, realitatea e alta.

Resentimentul cultural și anxietatea economică sunt împletite

Cartea explorează capacitatea lui Trump de a valorifica resentimentul cultural alături de nemulțumirea economică – sugerând că cele două sunt profund legate în politica actuală și că, în timp ce campaniile ignoră unul în timp ce îl abordează pe celălalt, o fac pe propriul risc.

Da, resentimentul cultural și nemulțumirea economică sunt profund legate, deși relația între ele este uneori indirectă și amplificată de percepție, nu doar de cifre. Cum se „alimentează” unul pe altul: Nemulțumirea economică – venituri stagnante, lipsă de perspectivă, sentimentul că „sistemul” favorizează alții (bogați, elite, grupuri etnice, partide) – devine un teren fertil pentru resentiment cultural.

Pe această bază, frustrarea nu mai e doar „câștig puțin”, ci se transformă în: „noi suntem defavorizați de alții” (migrați, elite, străini, clase privilegiate), ceea ce încarcă resentimentul cu o componentă identitară și morală.. De asemenea, economia culturală arată că modul în care oamenii percep șansa, inechitatea sau justiția economică este modelat de credințe, valori și narative culturale (despre merit, onoare, etc.).

Asta înseamnă că, într‑un mediu cultural dominant orientat spre victimizare sau „conspirație contra noastră”, o modestă nemulțumire economică poate fi transformată într‑un resentiment politic puternic

Iar când oamenii simt că „nu‑și primesc partea corectă”, resentimentul nu se liniștește doar cu creșteri de salarii, ci și cu schimbarea narativelor (mai multă echitate percepțională, transparență, încredere în instituții).

Loialitatea în detrimentul competenței ca model organizațional

Mai mulți jurnaliștiau remarcat că Trump prioritizează loialitatea mai presus de orice. Preferă incompetența flagrantă în poziții de autoritate dacă personalul este loial și respectuos.

Așadar, deși cartea nu vă va învăța despre tarife, politica monetară sau teoria comerțului, ea oferă o perspectivă de bază asupra modului în care nemulțumirea economică se traduce în tulburări politice. Iar aceasta fiind, probabil, una dintre cele mai importante lecții economice ale anilor 2020.