Cum îți protejezi banii când totul se clatină în jur. Cinci strategii recomandate de economistul-șef al unei importante bănci pentru a-ți păstra stabilitatea financiară

De la „nu-ți schimba mașina acum” până la asigurarea unei rezerve de cash pentru 6 luni: economistul-șef al BRD, Florian Libocor, explică pentru cititorii HotNews regulile simple care separă panica de stabilitate într-o economie fragilă.

Regândește-ți filozofia de consum

Primul pas nu este financiar, ci mental, spune Libocor. „Amână achizițiile mari – un televizor nou, o mașină, cele care nu sunt necesare acum. Momentele de incertitudine nu sunt momentul potrivit pentru cheltuieli neesențiale”, spune economistul-șef al BRD.

Gândește-te la bugetul tău cum se gândește o companie bine condusă: în perioade de criză, nu investești masiv în rebranding, recomandă Libocor.

Construiește un buffer de lichiditate

Asigură-ți un fond de rezervă care să acopere cel puțin șase luni de cheltuieli. Și nu neapărat în contul bancar – o parte din această rezervă ar trebui păstrată fizic, în numerar, recomandă Libocor.

Ela dat exemplul Spaniei: în timpul blackout-ului, cardurile nu au funcționat, ATM-urile au fost oprite, iar magazinele, deși aprovizionate, nu puteau procesa plățile. Oamenii plăteau cu bancnote, fără să spere să primească rest.

„Rafturile erau pline, dar nimic nu funcționa. În Spania, oamenii plăteau 50 de euro pentru a cumpăra un litru de lapte și încă ceva care costa 20 de euro, dar lăsau 50 de euro ăentru că nu aveau mărunt iar casierii nu aveau rest. În situații din astea nimic nu funcționează. Și dacă ți se termină și bateria la telefon ….”, își amintește Libocor.

El spune că nu este neapărat un lucru greșit să ai un oarecare buffer de lichiditate și să îl dimensionezi după cum vrei.

Suedia, spune el, un model de economie cashless, a revenit la recomandarea de a păstra numerar fizic tocmai după lecțiile oferite de crizele energetice. Cash-ul este o acoperire naturală la crize, nu un anacronism.

Refinanțează creditele cu dobândă variabilă

Dacă ai credite cu dobândă variabilă, acum este momentul să le refinanțezi în credite cu dobândă fixă, mai recomandă ecopnomistul șef al BRD.

„Predictibilitatea ratei lunare este un avantaj enorm în perioade de volatilitate. Știi exact cu ce te confrunți și asta îți permite să planifici”, explică Libicor.

Mergi mai rar la supermarket

Este o recomandare venită din cercetările sociologilor, spune economistul șef din BRD:

„Cu cât mergi mai frecvent la cumpărături, cu atât percepi inflația ca mai acută. Dacă mergi zilnic, vezi prețuri crescând zilnic. Dacă mergi o dată pe săptămână, constați o singură ajustare săptămânală. Ceea ce, psihologic, este mult mai ușor de gestionat. Frecvența mai mică înseamnă și mai puțin impuls de cumpărare. Doi pași simpli, un câștig dublu”,.

Crește-ți venitul sau ajustează-ți cheltuielile – sau ambele, dacă se poate

„Nu există o rețetă universală, dar logica este simplă: costurile cresc, deci fie crești intrările, fie reduci ieșirile. Negociază un salariu mai bun, ia-ți mai multă responsabilitate la job, caută surse suplimentare de venit. Sau identifică unde poți tăia fără să îți afectezi calitatea vieții în mod semnificativ. Cel mai probabil, răspunsul corect este o combinație a ambelor”, a mai spus Libocor, în dialogul cu HotNews.