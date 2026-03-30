Povestea Interlink: de la un depozit mic la un business de ~ 6 milioane euro

Într-o piață IT din ce în ce mai competitivă, unde prețul și viteza fac diferența, Interlink este unul dintre exemplele de business românesc care a crescut constant, fără pași forțați, dar cu o direcție clară.

După aproape 30 de ani de activitate, compania a ajuns de la un spațiu mic din București la o operațiune logistică modernă, construită pas cu pas.

De unde a început totul

Interlink a fost fondată în 1997, într-o perioadă în care piața IT din România era abia la început.

Activitatea a pornit dintr-un spațiu modest de pe Strada Sfânta Treime, unde compania funcționa atât ca depozit, cât și ca magazin. Nu era vorba despre volume mari sau procese complexe, ci despre flexibilitate, relații directe și adaptare rapidă la cerințele pieței.

Cu ce se ocupă Interlink astăzi

Astăzi, Interlink activează în zona de distribuție de echipamente și componente IT, în special pe segmentul B2B.

Pe scurt, compania:

distribuie componente și echipamente IT

lucrează cu parteneri din toată țara

oferă soluții adaptate nevoilor clienților

În paralel, Interlink a dezvoltat și o zonă importantă de reutilizare și reciclare a componentelor IT, contribuind la optimizarea costurilor și la reducerea risipei electronice.

Portofoliu în extindere și parteneriate exclusive

Un rol important în evoluția companiei l-a avut extinderea portofoliului de produse și consolidarea relațiilor comerciale.

În acest context, Interlink este unicul importator în România al gamei OptimX, un element care contribuie la diversificarea ofertei și la poziționarea companiei într-o piață competitivă.

Prin astfel de parteneriate, compania reușește:

să ofere alternative relevante pentru clienți

să își consolideze relațiile cu partenerii

să aducă produse mai puțin standardizate în piață

De la un spațiu mic la un depozit de 2000 mp

Pe măsură ce business-ul a crescut, a apărut și nevoia de spațiu și eficiență.

Astăzi, compania operează dintr-un depozit de aproximativ 2000 mp, situat în zona Afumați — una dintre cele mai importante zone logistice din apropierea Bucureștiului.

Această mutare a însemnat:

mai multă capacitate de stocare

procese logistice mai eficiente

posibilitatea de a gestiona volume mai mari

Cifre care arată o creștere stabilă

Interlink nu este un business construit peste noapte, ci unul dezvoltat în timp, prin pași calculați.

În 2024, compania a înregistrat:

o cifră de afaceri de aproximativ 6 milioane euro

o echipă de aproape 30 de angajați

Aceste rezultate reflectă un model de creștere bazat pe stabilitate și relații comerciale solide.

O dezvoltare coordonată constant

Evoluția companiei a fost susținută de o strategie clară, coordonată de Cristian Tunsoiu.

Accentul a fost pus pe:

dezvoltare organică

eficiență operațională

consolidarea business-ului pe termen lung

Fără expansiuni agresive, dar cu decizii constante și bine calculate.

Un business construit în timp

După aproape trei decenii de activitate, Interlink rămâne un exemplu de companie care a crescut treptat, adaptându-se la schimbările din piața IT.

De la un depozit mic la o operațiune de 2000 mp și un business de milioane de euro, parcursul companiei arată că dezvoltarea sustenabilă rămâne una dintre cele mai solide strategii pe termen lung

Articol susținut de Interlink