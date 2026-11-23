A fost o lună dificilă pentru Wall Street , deoarece a încasat lovituri repetate. Acțiunile companiilor tehnologice au continuat să fie supuse presiunilor – în principal din cauza producătorilor de cipuri – în timp ce indicele Nasdaq a scăzut cu 10% în cursul săptămânii, înregistrând cea mai slabă performanță de la începutul pandemiei de Covid, în martie 2020.

Săptămâna s-a încheiat dezastruos pe Wall Street, indicele Nasdaq scăzând cu peste 5% la închiderea bursei de vineri. Această scădere a pieței tehnologice a tras în jos întreaga piață.

Se aștepta ca IPO-ul record al Anthropic să ofere o gură de aer proaspăt și să schimbe starea de spirit. Acest lucru nu s-a întâmplat.

„Wall Street se întreabă ce poate salva valul de investiții în inteligență artificială , întrucât inteligența artificială este principalul motor al creșterii economiei americane”, arată într-o analiză Torsten Slock, economist-șef la Apollo Management.

În septembrie anul trecut, un studiu realizat de Rezerva Federală din Atlanta a estimat că o scădere de 25% a indicelui S&P 500, în care cele mai mari șapte companii de tehnologie reprezintă o treime, ar duce la o scădere de 3 puncte procentuale a cheltuielilor de consum. Aproape jumătate din această scădere a consumului ar proveni de la gospodăriile din cel mai bogat 1%.

Acest lucru se întâmplă într-un moment în care, din cauza inflației în creștere, puterea de cumpărare a lucrătorilor este în scădere de câteva luni, în timp ce consumul continuă să crească.

Riscurile pentru economie

„Posibile probleme cu inteligența artificială, care ar duce la o scădere semnificativă a evaluărilor acțiunilor din sector, ar pune în pericol dinamica economiei americane”, spune Torsten Slock.

Însuși președintele Fed, Kevin Worth, a avertizat într-un discurs susținut săptămâna aceasta că inteligența artificială „ar putea dezamăgi”, ceea ce ar declanșa o corecție serioasă a pieței bursiere. Iar această corecție ar putea „duce la o încetinire economică, precum și la o creștere bruscă a șomajului”.

Se așteaptă ca marile companii de inteligență artificială să investească 900 de miliarde de dolari anul acesta și 1,4 trilioane de dolari anul viitor, echivalentul a 4% din PIB-ul SUA, potrivit economiștilor de la Goldman Sachs. Acest lucru ar putea stimula sectoare întregi, în special construcțiile și, bineînțeles, tehnologia înaltă.

Un șoc global

Totuși, aceste investiții sunt finanțate din ce în ce mai mult prin datorii. „Deși ascensiunea inteligenței artificiale susține creșterea globală, cu investiții uriașe în Statele Unite, dependența sa de datorii mari este un motiv de îngrijorare. O încetinire ar putea provoca un șoc global”, spun experții.

„Astăzi, ascensiunea inteligenței artificiale stă la baza situației economice globale”, spune Jean-Christophe Caffet, economist-șef la Coface. „Inteligența artificială remodelează creșterea, productivitatea, comerțul și locurile de muncă și creează o distincție între câștigători și perdanți”, subliniază el, adăugând:

„Fără inteligență artificială, comerțul global s-ar confrunta probabil cu o recesiune în acest an, în urma implementării tarifelor impuse de Trump. Prin urmare, orice încetinire a investițiilor în această tehnologie va avea implicații macroeconomice pentru multe țări.”

În principiu, acest lucru ar avea consecințe asupra activității economice și a prețurilor acțiunilor din SUA. În cazul unei încetiniri economice semnificative, ratele dobânzilor ar scădea brusc, iar dolarul s-ar deprecia, ceea ce ar fi, de asemenea, o veste proastă pentru restul lumii.

Efectele asupra Europei

În Europa, deși economia este mai puțin expusă inteligenței artificiale, există îngrijorări cu privire la consecințele unei posibile încetiniri.

Acest lucru se datorează în principal faptului că producătorii europeni continuă să exporte în masă către Statele Unite. În septembrie anul trecut, vânzările de produse europene către americani au reprezentat 20% din totalul exporturilor Uniunii Europene, creând un surplus bilateral de aproape 11 miliarde de euro într-o singură lună.

În al doilea rând, pentru că europenii au investit în inteligența artificială americană și au finanțat giganții din domeniu. Prin canale financiare, economiile de această parte a Atlanticului ar putea fi afectate.

„Trecerea rapidă către finanțarea prin datorii amintește, în anumite privințe istorice, de bulele dot-com și de crizele creditelor ipotecare subprime”, se arată în Raportul anual privind stabilitatea financiară, publicat săptămâna aceasta de Banca Centrală Europeană. BCE se teme de „consecințe care ar putea afecta stabilitatea financiară a zonei euro” dacă apar probleme cu inteligența artificială.

Incidentele care au avut loc în ultimele zile, în special în Statele Unite, dezvăluie dependența extremă pe care o au companiile și instituțiile din întreaga lume de câteva servere deținute de patru sau cinci companii private.

Trei firme controlează cloud-ul în Europa

Doar trei companii mari – Amazon, Microsoft și Google – controlează aproximativ 70% din piața europeană de cloud computing, adică piața serviciilor tehnologice de acces la distanță.

Aceste trei companii reprezintă 63% din investițiile globale în această infrastructură și 48% din capacitatea centrelor de date necesară pentru a susține aceste servicii, conform datelor de la Synergy Group, o firmă de consultanță de top în acest sector.

Se preconizează că această tendință se va intensifica în următorii ani, întrucât aceeași companie estimează că până în 2031, 67% din capacitate va fi în mâinile unor superinvestitori.

Investițiile masive necesare pentru cea mai recentă modernizare tehnologică, impulsionate de inteligența artificială (IA) revoluționară, au dus la o concentrare mai mare a puterii și la creșterea riscurilor.

Ce s-ar fi întâmplat dacă, pe lângă Microsoft, și Google s-ar fi prăbușit în același timp? Rabih Bashroush, profesor de Infrastructură Digitală la Universitatea din East London, specializat în centre de date și servicii cloud, descrie scenariul astfel: „Am trece de la o perturbare corporativă gravă la o paralizie socială sistemică. Impactul nu numai că s-ar dubla, ci s-ar multiplica exponențial, deoarece ambele ecosisteme acționează ca niște plase de siguranță informale unul pentru celălalt.”

Asia este deosebit de vulnerabilă

Piețele bursiere asiatice sunt, de asemenea, îngrijorate de apetitul financiar insațiabil al giganților inteligenței artificiale.

Economii precum Coreea de Sud și Taiwan beneficiază din plin de explozia inteligenței artificiale.

Excedentul comercial al Coreei de Sud cu bunuri va ajunge la 450 de miliarde de dolari în acest an, semiconductorii reprezentând un sfert din exporturile sale.

În ceea ce privește Taiwanul, țara unde se află cel mai mare producător de cipuri din lume, TSMC, creșterea PIB-ului său în trimestrul al treilea a ajuns la 14,4%, aproape în întregime datorită inteligenței artificiale. Investițiile de afaceri din țară au crescut cu 15% în ultimele douăsprezece luni, din nou aproape în întregime datorită inteligenței artificiale.