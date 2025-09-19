Premier Energy (fostul CEZ România) se extinde în Ungaria prin achiziția a jumătate din capacitatea eoliană a țării

Premier Energy se extinde pe piața din Ungaria prin achiziția unui parc eolian de 158 MW, operat până acum de spaniolii de la Iberdrola. Tranzacția se ridică la 128 de milioane de euro. Parcul reprezintă jumătate din capacitatea totală de energie eoliană a Ungariei.

După achiziția CEZ România în 2024, Premier Energy Group deserveşte în total un număr de aproximativ 2,3 milioane de clienți de energie electrică și gaze naturale în România și Republica Moldova, majoritatea fiind consumatori casnici și întreprinderi mici.

Potrivit companiei, achiziția acestui portofoliu de turbine eoliene reprezintă un pas semnificativ în strategia grupului de extindere regională.

„Această achiziție adaugă un activ de referință platformei noastre de producție de energie regenerabilă (…). Ungaria este o piață cu fundamente solide, situată în inima Europei, iar acest portofoliu ne oferă atât dimensiunea, cât și credibilitatea necesare pentru a ne extinde prezența”, spune José Garza, CEO al Premier Energy Group.

Parcurile eoliene achiziționate reprezintă aproximativ jumătate din capacitatea totală eoliană operațională a țării și circa un sfert din capacitatea cumulată a Ungariei, Slovaciei și Cehiei.

„Această tranzacție constituie o oportunitate excelentă de a intra pe această piață pentru a urmări noi oportunități de investiție în regiune. Investiția va duce platforma noastră de producție de energie electrică regenerabilă din România, Ungaria și Republica Moldova la peste 500 MW de capacitate de producție deținută, incluzând capacitățile aflate în prezent în faza de construcție”, a continuat el.

Premier Energy vizează noi extinderi pe piața din Ungaria

Pentru Premier Energy, această achiziție reprezintă prima investiție majoră în producția de energie electrică în afara piețelor tradiționale din România și Republica Moldova și creează premisele unei extinderi sustenabile în Ungaria, o piață caracterizată de fundamente solide și o poziție strategică în Europa Centrală.

Tranzacția include 79 de turbine eoliene Gamesa, cu o capacitate instalată totală de 158 MW, care generează anual aproximativ 300.000 MWh de energie electrică.

Centralele, amplasate în două situri din nord-vestul Ungariei, beneficiază de una dintre cele mai bune locații pentru energie eoliană din Europa Centrală, datorită curenților de aer relativ constanți proveniți din coridorul dintre Alpi și Carpații Mici.

Activele au fost dezvoltate și operate de Iberdrola, unul dintre cele mai mari grupuri de energie regenerabilă din lume. Aceasta este a doua tranzacție dintre Premier Energy și Iberdrola, după achiziția în 2024 a parcului eolian Mihai Viteazu, cu o capacitate de 80 MW, situat în județul Constanța, România.

Prețul de achiziție convenit pentru Iberdrola Renovables Magyarország KFT este de 128 de milioane de euro pentru 100% din companie, cu un mecanism de tip lockbox aplicabil începând cu 1 ianuarie 2025, Premier Energy urmând să contribuie cu suma corespunzătoare participației de 51% pe care o va achiziționa.

Restul acțiunilor vor fi deținute de iG TECH CC, un important grup local de investiții.

Tranzacția, a cărei finalizare este estimată pentru sfârșitul anului 2025 sau începutul anului 2026, este condiționată de obținerea aprobărilor de reglementare uzuale și va fi finanțată printr-un pachet de finanțare angajat în valoare de 90 de milioane de euro, acordat de Vista Bank Optima Bank (Grecia), în calitate de Aranjori Principali Mandatați și Împrumutători Inițiali.

Cine este Premier Energy

Grupul Premier Energy este un producător, distribuitor și furnizor de electricitate și gaze naturale, care deține, gestionează sau are în dezvoltare peste 1.500 MW de capacitate de generare a energiei regenerabile (în principal eoliană și fotovoltaică) și furnizează electricitate la peste 2,3 milioane de puncte de consum din România și Republica Moldova, marea majoritate fiind gospodării și mici afaceri.

Grupul deține, de asemenea, o rețea de distribuție a energiei electrice în Republica Moldova, care acoperă aproximativ 75% din populația țării.

Premier Energy este și furnizor de gaze naturale pentru consumatori casnici și non-casnici (în retail, industrie, comerț) și deține și operează o rețea de distribuție a gazelor de aproape 4.000 km în zonele din jurul capitalei, în partea de sud și vest a țării, precum și în localități mai mici din partea de nord a României.

Compania este al treilea jucător ca mărime pe piața distribuției de gaze naturale și al patrulea furnizor de energie electrică din România.

După listarea la BVB, în mai 2024, Grupul Premier Energy este deținut în proporție de 71% de fondul de investiții din Cehia Emma Capital, fondat de antreprenorul ceh Jiří Šmejc.